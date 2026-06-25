Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, Djylian N'Guessan pourrait animer le mercato estival de l'ASSE. Malgré une saison perturbée par les blessures, le jeune attaquant stéphanois conserve une cote élevée sur le marché. Les dirigeants ligériens entendent d'ailleurs défendre leurs intérêts dans ce dossier.

À seulement 17 ans (il aura 18 fin août), Djylian N'Guessan fait déjà beaucoup parler de lui. Le jeune attaquant formé à l'ASSE suscite l'intérêt de plusieurs écuries européennes. Parmi elles, l'Eintracht Francfort apparaît aujourd'hui comme le candidat le plus avancé.

Dans l'émission Mercato de Peuple Vert TV, Sylvain a apporté plusieurs précisions sur la situation du joueur. Selon lui, l'ASSE n'a aucune intention de céder son espoir à prix réduit. « L'ASSE ne veut pas brader le joueur. Il sort d'une saison compliquée avec des blessures et des pépins. Selon nos informations, Francfort est en pôle. »

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Une position qui traduit la confiance du club dans le potentiel de son attaquant malgré un exercice 2025-2026 loin d'être idéal.

Djylian N'Guessan reste une cible de longue date

L'intérêt de Francfort n'a rien d'une opportunité de dernière minute. Le club allemand suit l'évolution du Stéphanois depuis plusieurs saisons.

« Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un joueur qui est suivi depuis des années. Francfort, ils ne sont pas arrivés cet été pour le prendre. Cela fait des mois et des mois qu'ils suivent son parcours », explique Sylvain.

« Aujourd'hui, N'Guessan, c'est quelqu'un que s'il jouait dans sa catégorie d'âge, il marquerait 40 buts dans la saison. »

Une affirmation forte qui illustre l'écart entre les attentes immédiates du public et la réalité du développement d'un jeune joueur.

L'ASSE face à l'impatience autour de ses jeunes talents

Le cas N'Guessan met aussi en lumière un phénomène récurrent autour des jeunes joueurs lancés très tôt dans le monde professionnel.

« On a un peu tendance à Sainté à penser que dès qu'un joueur commence à jouer, s'il n'est pas décisif immédiatement, c'est qu'il n'est pas bon. »

Un constat partagé par de nombreux observateurs du football français. L'émergence précoce de certains phénomènes mondiaux modifie souvent la perception des supporters.

« C'est un 2008. Il a commencé à 16 ans. La précocité de Kylian Mbappé, Lamine Yamal ou encore Désiré Doué a complètement déréglé la façon de penser des gens. Avant, et dans beaucoup de pays encore aujourd'hui, on sortait des joueurs à 21 ans et c'était tout à fait normal. »

Un rappel qui invite à relativiser les performances immédiates d'un joueur encore en pleine construction.

Romain nuance toutefois cette analyse en évoquant certains aspects du jeu du Stéphanois :

« N'Guessan a un côté où, s'il ne marque pas dans un match, on le voit peu. Il a aussi un peu de nonchalance. Sans dire qu'à 17 ans il doit performer, tu ne vois pas forcément un coup de rein de fou. »

Des observations qui expliquent également pourquoi le jeune attaquant divise encore chez certains supporters. Une chose est certaine : malgré les interrogations, l'ASSE sait qu'elle possède un joueur observé de très près en Europe. Et les prochaines semaines pourraient bien confirmer la valeur accordée à l'un des plus grands espoirs du centre de formation stéphanois.

Source : Peuple Vert TV