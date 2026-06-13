De passage dans une interview décontractée accordée aux créateurs de contenu Lucky & Claire, Irvin Cardona a été invité à revenir sur le plus beau souvenir de sa carrière professionnelle. Sans hésiter, l'attaquant stéphanois a replongé les supporters des Verts dans l'une des soirées les plus folles vécues récemment à Geoffroy-Guichard.

Certains buts valent plus que trois points. Ils marquent une saison, parfois même une génération de supporters. Pour Irvin Cardona, le souvenir le plus fort de sa carrière porte les couleurs vertes. Interrogé sur le moment qu'il retiendrait entre tous, l'ancien Monégasque n'a pas mis longtemps à répondre : "Le match contre Bordeaux à Saint-Étienne, le piqué. Le moment où le stade explose, c'est juste exceptionnel." Voilà qui nous ramène immédiatement à ce 20 avril 2024.

Cardona : quatre minutes qui ont fait chavirer Geoffroy-Guichard

Ce soir-là, l'ASSE reçoit Bordeaux dans un choc capital pour la montée en Ligue 1. Les Verts sont menés 1-0, réduits à dix après l'expulsion de Dylan Batubinsika et semblent voir leurs espoirs s'envoler. Puis Irvin Cardona entre dans une autre dimension.

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À la 91e minute, il égalise d'une frappe croisée avant de faire exploser Geoffroy-Guichard quelques instants plus tard. Lancé dans la profondeur, il réalise un sublime piqué devant Rafal Straczek. Le Chaudron entre alors en éruption. Le scénario est totalement fou, et devenu l'un des moments les plus marquants de la récente histoire des Verts.

"La montée avec l'ASSE est le plus beau souvenir de ma carrière"

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Cardona évoque son attachement à cette période. Invité récemment sur Radio Scoop, l'attaquant avait déjà placé l'ASSE au sommet de ses souvenirs. "Clairement, la montée avec l'AS Saint-Étienne est le plus beau souvenir de ma carrière, surtout au regard du parcours. On est passés par des moments très compliqués et finalement, à la fin de la saison, on arrive à accéder à la Ligue 1." Avant d'ajouter : "Le match face à Bordeaux est un match exceptionnel qui restera gravé dans ma tête toute ma vie."

Mbappé, "bien au-dessus de tout le monde"

Au cours de cette même interview, effectuée en bord de plage, Cardona a également été interrogé sur le joueur le plus talentueux avec lequel il a évolué.

Là encore, la réponse a fusé. "Avec Mbappé". "On a été formés ensemble, on a gagné la Coupe Gambardella tous les deux. Déjà, il était bien au-dessus de tout le monde."

L'attaquant stéphanois confie également avoir gardé un lien avec la star française : "On se parle de temps en temps, ça arrive. Quand je jouais en Espagne, on avait parlé un petit peu. On s'était croisés aussi quand on a joué à Madrid."

Mais malgré les trophées remportés par son ancien coéquipier, malgré les expériences vécues à Monaco ou en Espagne, c'est bien un soir d'avril à Geoffroy-Guichard qui reste gravé au plus profond de la mémoire d'Irvin Cardona !