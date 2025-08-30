L’AS Saint-Etienne (ASSE) recevait Grenoble dans le Chaudron, ce samedi soir, pour le compte de la 4ème journée de Ligue 2. Dès le coup de sifflet final, plusieurs joueurs ont réagi à chaud à la rencontre, au micro du diffuseur, beIN Sports.

Gaëtan Paquiez (Joueur de Grenoble) : « C’est vrai que prendre un point ici, c’est presque comme une victoire. Peu d’équipes réussiront à repartir avec quelque chose dans une telle ambiance et face à une équipe aussi solide. Nous, on y est parvenus et je pense que nous avons montré un beau visage. En première période, on encaisse sur une petite erreur, mais nous avons eu des situations qui auraient pu mieux tourner. En seconde mi-temps, ils ont eu leurs occasions, mais nous avons su faire le dos rond et concrétiser les nôtres. »

"À mes yeux, il y a sept équipes au niveau de Saint-Étienne"

« Le championnat est vraiment homogène. À mes yeux, il y a sept équipes au niveau de Saint-Étienne et peut-être une ou deux qui sont au-dessus. À l’inverse, une ou deux semblent un peu moins armées, mais derrière, il reste une quinzaine de formations qui se valent. Tout va se jouer sur des détails. Ce soir, l’état d’esprit a été irréprochable et c’est ce qu’il faudra reproduire à chaque match. Quand on affronte Saint-Étienne, toutes les équipes se donnent à 200 %. Mais il faut réussir à aborder tous les matchs avec cette même intensité. »

Maxime Bernauer (Joueur de l'ASSE) : « Globalement, on a eu la maîtrise du match. On était dans ce qu’on voulait mettre en place. On a eu les occasions pour tuer la rencontre, mais on ne l’a pas fait. Et sur une petite erreur de relâchement, on se fait punir. C’est frustrant, parce que dans le contenu, il y avait vraiment des choses intéressantes. Maintenant, il faut apprendre de ce genre de match, car beaucoup d’équipes vont jouer comme ça contre nous. À nous de savoir les tuer plus tôt, parce qu’on sait qu’à 1-0, tout peut basculer sur un seul but, et c’est ce qui s’est passé ce soir. »

"Je pense qu’il n’y aura pas beaucoup d’équipes capables de nous bousculer"

« Frustrant, oui, mais il ne faut pas tout jeter. Il y a eu de très bonnes choses dans l’intensité, dans la maîtrise du ballon. Dans le dernier tiers, on peut encore mieux faire. On a su se projeter vers l’avant, mais il a manqué de justesse dans la dernière passe. Si on règle ça, je pense qu’il n’y aura pas beaucoup d’équipes capables de nous bousculer. »

« Être au-dessus sur le papier ou dans le projet, c’est une chose. Mais en Ligue 2, tout le monde sait que c’est un championnat homogène, difficile chaque week-end. Et pour nous, Saint-Étienne, c’est encore plus vrai : toutes les équipes veulent briller contre nous. Il faut être prêts à ça. Comme je l’ai dit, il y a des bonnes choses à retenir, mais il faudra faire mieux dans le dernier geste pour tuer les matchs quand l’occasion se présente. La mentalité est bonne, tout le monde est dans le bon état d’esprit. Je ne suis pas inquiet pour la suite. »