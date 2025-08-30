Leader de Ligue 2 après son nul contre Grenoble (1-1), l’ASSE a néanmoins vu deux de ses titulaires, Aïmen Moueffek et Mahmoud Jaber, quitter la pelouse à la pause. Eirik Horneland a livré des précisions sur ces sorties qui ont inquiété le public stéphanois sur France Bleu Saint-Étienne.

Samedi soir, le stade Geoffroy-Guichard a retenu son souffle à la mi-temps du duel entre l’AS Saint-Étienne et Grenoble. À la pause, Aïmen Moueffek et Mahmoud Jaber ont tous deux été contraints de céder leur place. Deux changements simultanés qui ont soulevé des interrogations, mais que leur entraîneur Eirik Horneland a tenu à clarifier après la rencontre.

Moueffek ménagé pour éviter une blessure plus grave

Toujours précieux au milieu, Aïmen Moueffek n’a disputé que 45 minutes. Horneland a révélé qu’il ne s’agissait pas d’une rechute, mais d’une mesure de précaution : « Aïmen, on savait qu’il était en délicatesse avec ses ischios. Il fallait qu’on prenne soin de lui. »

Un choix avant tout stratégique pour ne pas aggraver une gêne musculaire récurrente. Le milieu de terrain reste donc incertain à court terme, mais son entraîneur semble confiant sur sa capacité à rapidement retrouver sa place dans le onze de départ.

Jaber touché à la cheville et recousu à la pause

Plus inquiétant, la sortie de Mahmoud Jaber a été provoquée par un tacle appuyé reçu en première période. Le milieu de terrain a dû être recousu dans les vestiaires : « Il a pris un beau tacle au niveau de la cheville, avec une belle ouverture. Il a dû être recousu à la mi-temps. »

Un coup dur pour le joueur qui pourrait manquer la trêve internationale. Horneland a d’ailleurs évoqué la probabilité de son forfait : « Il y a des chances qu’il soit privé de sa semaine internationale. »

L’ASSE reste leader malgré tout

Si ces blessures ternissent légèrement la soirée, les Verts repartent frustrés du point obtenu face à Grenoble (1-1), bien qu'il soit suffisant pour conserver leur première place en Ligue 2 à l’issue de la 4e journée.

Les supporters stéphanois espèrent désormais que les examens médicaux ne viendront pas prolonger la convalescence de Mahmoud Jaber, pièce maitresse du dispositif d'Eirik Horneland . Une chose est sûre : ce début de saison, solide et prometteur, place les Verts en position de force avant la trêve.