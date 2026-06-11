L'AS Saint-Étienne a désormais trouvé son nouvel entraîneur. Ian Cathro a officiellement succédé à Philippe Montanier. Mais avant de jeter son dévolu sur le technicien écossais, la direction stéphanoise aurait étudié plusieurs profils étrangers. Parmi eux figurait Luis Castro, l'entraîneur portugais de Levante.

L'officialisation d'Ian Cathro a mis un terme à quelques jours de spéculations autour du futur entraîneur de l'ASSE. Fidèles à leur volonté de moderniser le projet sportif du club, les dirigeants de Kilmer Sports ont finalement choisi de confier les clés de l'équipe première à un technicien écossais de 39 ans au parcours atypique.

Mais Cathro n'était visiblement pas le seul nom inscrit sur les tablettes stéphanoises.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Selon des informations du compte X, Actu Ligue 1, Luis Castro, l'ancien coach de Nantes, aurait lui aussi fait l'objet d'une prise de renseignements de la part de l'AS Saint-Étienne au cours du processus de recrutement. L'OGC Nice se serait également intéressé au profil du Portugais, tandis que plusieurs formations grecques, italiennes et portugaises auraient pris contact avec son entourage.

Un entraîneur très apprécié en Espagne

Âgé de 45 ans, Luis Castro s'est progressivement imposé comme l'un des entraîneurs portugais les plus prometteurs de sa génération. Après des expériences au Portugal, en France et en Grèce, il a poursuivi sa progression en Espagne, où il dirige Levante.

Réputé pour son exigence tactique et sa capacité à valoriser ses joueurs, il possède un profil qui semble correspondre à la philosophie développée par Kilmer Sports depuis sa prise de contrôle de l'ASSE : miser sur des entraîneurs capables de faire progresser individuellement leurs joueurs tout en installant une identité de jeu forte. Des critères qui ont également pesé dans la nomination finale d'Ian Cathro.

La piste Castro rapidement écartée

Toujours selon ces mêmes informations, Luis Castro n'envisagerait pas de quitter Levante à court terme. Le technicien portugais souhaiterait poursuivre son aventure en Espagne malgré les approches dont il a fait l'objet. L'intérêt stéphanois n'aurait donc jamais dépassé le stade de la prise d'informations.

Depuis, l'ASSE a avancé. Ian Cathro a été présenté comme le nouvel homme fort du projet sportif. Sous contrat jusqu'en 2028, l'ancien entraîneur d'Estoril aura pour mission de ramener rapidement les Verts en Ligue 1.

Une stratégie qui se confirme

Cette information permet toutefois de mieux comprendre les orientations prises par la direction stéphanoise. Malgré l'échec de l'expérience Eirik Horneland, Kilmer Sports a persisté dans sa volonté de recruter un entraîneur étranger, jeune et porteur d'idées fortes. Le choix de Cathro s'inscrit ainsi dans une réflexion plus globale. Luis Castro faisait manifestement partie des profils étudiés avant que les dirigeants ne décident de miser sur l'Écossais.

Reste désormais à savoir si cette nouvelle stratégie sera la bonne. Dans un championnat de Ligue 2 que l'on sait exigeant, Ian Cathro sera attendu au tournant. Une seule mission lui sera assignée : faire remonter l'AS Saint-Étienne dans l'élite du football français.