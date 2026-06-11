Adil Aouchiche a accordé un long entretien à L'Équipe depuis Gelsenkirchen, où il vient de remporter le titre de champion avec Schalke 04 et de retrouver la Bundesliga. L'ancien Vert de 23 ans parle sans filtre de sa carrière cabossée, de ses regrets, et de la Ligue 1 qui lui manque. Saint-Étienne occupe une place particulière dans son histoire.

C'est l'une des grandes promesses que le football français avait failli perdre. Titularisé en Ligue 1 sous les couleurs du PSG à 17 ans et 46 jours en 2019, Adil Aouchiche avait ensuite traversé cinq clubs en six ans : Saint-Étienne, Lorient, Sunderland, Portsmouth, Aberdeen, avant de trouver un second souffle à Schalke cet hiver. Un parcours qu'il raconte.

Saint-Étienne : le choix assumé, sans regret d'Aouchiche

En 2020, Aouchiche quitte le PSG à 18 ans pour rejoindre l'ASSE. À l'époque, Kylian Mbappé lui-même était intervenu publiquement sur Instagram pour l'inciter à signer au PSG : «Signe le contrat !». Aouchiche avait choisi les Verts. Six ans plus tard, il l'assume.

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«Je ne changerais rien à ma carrière. Le PSG était très différent de maintenant : on ne donnait pas autant leur chance aux jeunes, il y avait plus de stars. Quand l'entraîneur affichait le nom des joueurs pouvant évoluer aux différents postes, il y avait Neymar à côté du mien ! J'ai préféré le projet de Saint-Étienne pour jouer.»

Pour un gamin de 18 ans qui voulait du temps de jeu, c'était le bon choix. Il a joué à Saint-Étienne. Deux saisons, 2020-2022, dans un club en difficulté mais qui lui a donné sa chance. Les supporters stéphanois se souviendront d'un milieu technique, élégant, mais bien trop peu décisif, il ne s'est jamais vraiment installé à l'ASSE.

Lorient : la période la plus sombre

Après l'ASSE, c'est à Lorient qu'Aouchiche a le plus souffert. Son passage chez les Merlus restera la page la plus douloureuse de sa jeune carrière.

«Ça s'est très mal passé avec le coach (Régis Le Bris) et le staff. Ils ne savaient pas m'expliquer pourquoi je ne jouais pas. Quand je demandais des réponses, c'était toujours flou, fourbe. Ça m'a dégoûté, j'ai senti un non-respect. Il y avait beaucoup de tristesse, de la colère, de la déception. Venir me voir à la maison à Lorient, ce n'était pas le top parce que je n'étais pas heureux.» Un joueur malheureux, invisible sur le terrain, sans explication. Aouchiche avait 20 ans.

Aouchiche : «J'ai été considéré comme une monnaie»

Ce qui a failli le perdre, ce n'est pas le manque de talent. C'est l'entourage. «J'ai été baladé. J'ai été considéré comme une monnaie, certaines personnes se sont servies de moi pour leurs intérêts.» Un grand classique.

Le tournant est venu avec un changement d'entourage. Depuis son prêt à Portsmouth, deux membres de sa famille gèrent ses intérêts. «Ils ont été fondamentaux, ils se sont bagarrés pour mes intérêts. Il y a très peu de gens qui sont là dans ces moments-là et qui ne te lâchent pas. On est des humains, nous, les joueurs. On a envie de ressentir de l'honnêteté dans les discours.»

La Ligue 1 lui manque

Aujourd'hui champion d'Allemagne avec Schalke, Aouchiche regarde vers l'avenir avec sérénité. Mais la Ligue 1 reste dans un coin de sa tête. «Franchement, la Ligue 1 me manque. J'ai envie d'y rejouer en étant le joueur que je suis et surtout la personne que je suis maintenant. J'ai encore un mot à dire à la Ligue 1.»

Un mot à dire à la Ligue 1. Ce joueur formé au PSG, passé à Saint-Étienne, brisé à Lorient et reconstruit en Bundesliga n'a que 23 ans. Son histoire avec le football français n'est peut-être pas terminée. Les supporters stéphanois qui l'ont vu jouer en Vert se souviennent d'un talent inexploité. La suite lui appartient.

Source : L'Équipe (Timothée Thomas-Collignon, 10 juin 2026)

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