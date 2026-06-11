L'un des futurs adversaires de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2 a trouvé son nouvel entraîneur. Après le départ d'Olivier Frapolli, Laval a décidé de miser sur David Vignes, auteur d'un travail remarqué à Fleury 91.

Pendant que l'ASSE préparait l'arrivée d'Ian Cathro, Laval avançait lui aussi sur un dossier majeur de son intersaison. Selon les informations de L'Équipe et d'ICI Mayenne, David Vignes sera le prochain entraîneur du Stade Lavallois.

Le technicien de 52 ans succède à Olivier Frapolli, figure emblématique du club mayennais, resté sept saisons sur le banc lavallois. Un changement d'ère pour une formation qui qui a dû lutter pour sa survie en Ligue 2 la saison passée.

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Laval opère un choix qui peut surprendre

Le nom de Stéphane Moulin circulait avec insistance pour prendre les commandes du club. Finalement, les dirigeants mayennais ont opté pour un profil moins médiatique, mais dont les résultats plaident largement en sa faveur.

Sous contrat avec Fleury 91, David Vignes sort d'une saison particulièrement réussie. Après avoir conduit le club francilien vers le National en 2025, il a confirmé en terminant à une remarquable quatrième place cette saison. Fleury a longtemps cru à une accession historique en Ligue 2 avant d'échouer de peu dans la dernière ligne droite.

Avant cette expérience, Vignes s'était déjà distingué du côté de Pau. L'ancien milieu de terrain avait notamment ramené le club béarnais en National en 2016, laissant le souvenir d'un entraîneur capable de bâtir des équipes compétitives avec des moyens limités.

Une Ligue 2 compétitive la saison prochaine

L'arrivée de David Vignes s'inscrit dans une certaine continuité. Laval semble vouloir conserver une identité faite de stabilité, de travail et de progression. Une recette qui lui a souvent permis de rivaliser avec des clubs disposant de moyens supérieurs.

Cette nomination confirme surtout que la future Ligue 2 s'annonce particulièrement relevée et intéressante. Entre Montpellier, le Stade de Reims, le FC Nantes, Pau, Rodez ou encore le Red Star, l'ASSE retrouvera de nombreux concurrents ambitieux... Sans compter sur les équipes surprises qui ne manqueront pas de sortir du bois, ce qui pourrait être le cas de Laval !