Après le départ acté de la gardienne Alice Pinguet, l’AS Saint-Étienne tient sa nouvelle dernière rempart. L'Espagnole Ithaisa Vinoly s'engage officiellement avec les Vertes pour ce mercato d'été.

La reconstruction du groupe stéphanois se poursuit activement en coulisses. Pour pallier le vide dans les cages, la cellule de recrutement a trouvé son bonheur à l'étranger. Une gardienne au parcours atypique débarque dans le Forez.

Mercato : Ithaisa Vinoly choisit de signer à l’ASSE

Âgée de 25 ans, la native des Îles Canaries possède une trajectoire internationale très riche. Formée en Espagne, elle s'est ensuite envolée pour les États-Unis afin de disputer le championnat universitaire. Ithaisa Vinoly a par la suite découvert l'élite mexicaine sous les couleurs du Club Necaxa.

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La saison dernière, la portière espagnole protégeait les cages du Freedom FC en deuxième division italienne. Elle y a décroché une solide cinquième place. Libre sur le marché des transferts, elle a chosit l'ASSE lors de ce mercato.

Une gardienne de caractère validée par Yannick Chandioux

Le staff technique se réjouit de cette signature stratégique lors de ce mercato. Yannick Chandioux cherchait une joueuse capable d'apporter du leadership. Les qualités de la néo-Stéphanoise correspondent parfaitement aux besoins de l'équipe.

"Ithaisa sort d'une grosse saison en Italie. C'est une gardienne complète, avec un bon jeu au pied et à fort caractère, qui se positionne comme une leader naturelle. Elle a une marge de progression et arrive avec l'envie de se montrer en France en découvrant avec nous ce championnat de Seconde Ligue."

La joueuse s'est dite impressionnée par la ferveur locale à son arrivée. Son ambition principale reste d'aider le club à retrouver l'Arkema Première Ligue au plus vite.

"Mes premiers pas ici sont très positifs. Depuis mon arrivée, tout le monde m'a très bien accueillie. Cette ville est incroyable, le football y est partout, ce qui nous poussera à donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Je veux tout donner pour défendre nos couleurs et aider le club à retrouver l'Arkema Première Ligue !"

Le tableau récapitulatif du mercato des Vertes

Le club du Forez se montre extrêmement performant depuis l'ouverture du marché des transferts. L'effectif prend une très belle tournure.

Nom de la recrue Poste Ancien club Ithaisa Vinoly Gardienne de but Freedom FC (Italie) Inna Hlushchenko Attaquante / Ailière LOSC Lille Dona Scannapieco Attaquante Marseille Mathilde Kack Défenseure centrale Stade de Reims Pauline Sierra Latérale polyvalente Toulouse FC Ninon Blanchard Défenseure Rejoint libre en provenance de Marseille (Retour au club)

Cette sixième signature démontre les grandes ambitions stéphanoises pour la saison à venir. Les dirigeants gardent les yeux grands ouverts sur les opportunités de ce mercato estival. D'autres ajustements ciblés pourraient intervenir rapidement.