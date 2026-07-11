L'AS Saint-Étienne disputera ce samedi son premier match de préparation face au FC Biel-Bienne. Avant l'entrée en lice des joueurs d'Ian Cathro, plusieurs formations de Ligue 2 ont poursuivi leur montée en puissance vendredi. Annecy, Rodez ou encore Sochaux se sont illustrés, tandis que le Red Star a enchaîné deux rencontres dans la même journée.

À quelques heures du premier rendez-vous estival de l'ASSE, les futurs adversaires des Verts en championnat continuent d'accumuler les minutes de jeu. Hier, de nombreuses écuries étaient sur le pont. Tour des stades...

Annecy, Rodez et Sochaux en confiance

Le FC Annecy a signé la victoire la plus nette de la journée en dominant le FC Villefranche Beaujolais (4-1). Lajugie et Jusseron ont ouvert la voie, avant un doublé de Redmond.

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Rodez a également offert un match prolifique face au SC Bastia, pensionnaire de National. Les Aveyronnais se sont imposés 5-3 grâce à Baaloudj, Touho, auteur d'un doublé, Ibrahima Baldé et Nagera.

À Bonal, Sochaux, promu en Ligue 2, s'est offert un succès de prestige contre le FC Zurich (2-1). Boutoutaou puis Monthieu ont permis aux Doubistes de prendre le meilleur sur le club suisse.

Guingamp et Laval se sont quittés sur un match nul (1-1). Djegou avait ouvert le score pour les Bretons avant l'égalisation sur penalty de Malik Camara. Les Costarmoricains ont ensuite disputé une seconde rencontre contre le Red Star, remportée 1-0 grâce à Averlant.

Le Red Star, de son côté, avait auparavant dominé Laval (2-1). Ikanga et Durand ont répondu à l'ouverture du score de Houdayer.

Les Verts clôturent une journée chargée pour les clubs de Ligue 2

La préparation se poursuit ce samedi avec un programme particulièrement dense. Plusieurs clubs de Ligue 2 enchaîneront les oppositions.

L'ASSE fermera cette nouvelle journée de préparation avec une affiche face au FC Biel-Bienne, pensionnaire de troisième division suisse. Cette rencontre marquera les premiers pas de l'équipe d'Ian Cathro depuis la reprise et permettra d'observer les premiers pas des recrues stéphanoises.

Le programme du samedi pour les clubs de Ligue 2