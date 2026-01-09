Quatrième de Ligue 2 après 18 journées, l'ASSE est en retard dans son objectif de remontée directe. Conscients des limites de l'effectif, les dirigeants pourraient se servir du mercato hivernal pour quelques ajustements. Meilleur joueur de l'année en Azerbaïdjan, le latéral gauche Elvin Jafarguliyev serait apprécié.

L'ASSE est lancée dans une opération remontée immédiate qui a du plomb dans l'aile. Redescendus de Ligue 1 un an après leur remontée pour la première fois de leur histoire, les Verts veulent retrouver l'élite à la fin de la saison. Annoncée comme large favorite au titre de champion, l'équipe d'Eirik Horneland est pourtant loin du compte. Après 18 journées, et malgré 25 millions dépensés l'été dernier, l'ASSE ne pointe qu'à une frustrante quatrième place, à sept unités du leader Troyes.

Les latéraux, vrai problème à l'ASSE

Pour autant, le club du Forez n'a pas dit son dernier mot. Rachetés par Kilmer Sports Ventures à l'été 2024, les Verts peuvent s'appuyer sur une enveloppe financière bien plus élevée que leurs concurrents. De bon augure alors que le mercato d'hiver est ouvert au mois de janvier. Si l'attaque stéphanoise fonctionne plutôt bien, bien aidée par un Zuriko Davitashvili auteur de huit des 35 réalisations de l'ASSE à mi-saison, le bas blesse, une fois encore, dans le secteur défensif (25 buts encaissés).

Recrutés l'été dernier, Ebenezer Annan à gauche et Joao Ferreira à droite n'ont pas vraiment donné satisfaction. Blessé à deux reprises à la cheville, le Ghanéen n'a disputé que 14 des 18 journées de Ligue 2. De son coté, le Portugais, trop souvent nonchalant et coupable de sauts de concentration, n'a participé qu'à 12 matches. Il n'est d'ailleurs apparu qu'à deux reprises depuis le début du mois de novembre dernier (Red Star, Nancy).

Un joueur pas décidé à quitter l'Azerbaïdjan ?

Ainsi, la direction stéphanoise semble s'être mise en quête de renforts défensifs. D'après les médias azerbaïdjanais, Elvin Jafarguliyev aurait été approché. Âgé de 25 ans, le natif de Bakou évolue au poste de latéral gauche du côté de Qarabag. Élu meilleur joueur du pays en 2025, il n'a manqué que trois rencontres cette saison toutes compétitions confondues. Jafarguliyev a notamment été titularisé lors des six premières rencontres de Ligue des champions du club azerbaïdjanais.

Numerous rumours are circulating around Qarabag defender 🇦🇿 Elvin Jafarguliyev, recently voted Azerbaijan’s Best Player of the Year. According to one source, Saint-Étienne have offered him a three-year contract, but the defender is not particularly keen on leaving Azerbaijan. — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) January 1, 2026

Selon les informations locales, les Verts lui auraient proposé un contrat de trois ans. Toutefois, le joueur ne serait pas vraiment enthousiaste à l'idée de quitter son pays. Référence à son poste, Jafarguliyev compte 33 sélections avec l'Azerbaïdjan, pour une réalisation.

La fiche du joueur