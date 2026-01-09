Wendie Renard s’indigne après l’interdiction de déplacement des supporters lyonnais pour le derby ASSE – OL en Coupe de France féminine. Extrait d'une interview accordée à RMC.

L’arrêté préfectoral interdisant le déplacement des supporters lyonnais pour le derby féminin entre l’ASSE et l’OL continue de faire réagir. Ce vendredi, Wendie Renard, capitaine emblématique de l’OL, a poussé un coup de gueule en conférence de presse.

Pour elle, les joueuses subissent une décision prise à cause des débordements dans le football masculin. "On subit clairement tout ce qui se passe chez les garçons", regrette-t-elle.

Une mesure difficile à comprendre pour la Lyonnaise

Wendie Renard ne cache pas son incompréhension face à cette mesure. Alors que les Lyonnaises sont soutenues « partout dans le monde, en France, en Europe », elle souligne le bon comportement de leur public :

"On n’a jamais eu de problèmes. Ce sont des supporters qui se comportent très bien."

L'internationale française regrette une sanction qu'elle juge injuste, et qui pénalise le football féminin dans son développement.

"Pour le développement du football féminin, je trouve ça inadmissible qu’on freine un peu nos supporters."

"Trouver un compromis" pour ne pas pénaliser les féminines lors d'ASSE - OL

Si elle dit comprendre les craintes liées à la rivalité entre l’ASSE et l’OL chez les hommes, elle appelle à une autre approche pour les féminines :

"On n’a pas envie de se baser là-dessus. Chez les garçons, je pense que cela doit changer."

Elle conclut en appelant à une solution plus juste :

"Je pense qu’on doit trouver un bon compromis pour permettre aux supporters de supporter leur équipe et éviter de prendre des décisions comme cela qui n’ont pas lieu d’être."

Le derby ASSE - OL féminin se jouera ce samedi à 14h30 au stade des Ollières à L’Étrat. Une rencontre déjà très attendue sur le terrain… Il s'agira du 16e de finale de la Coupe de France.