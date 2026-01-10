Si l'ASSE recherche activement un milieu défensif, les dirigeants stéphanois se penchent également sur le poste de latéral gauche. Plusieurs joueurs pourraient apporter une plus value à un effectif en manque de solutions dans ce couloir. Sélections de profils qui pourraient plaire.

L'été dernier, l'ASSE a fait le choix de faire table rase dans son couloir gauche. Exit Pierre Cornud renvoyé au Maccabi Tel-Aviv. Au revoir Léo Pétrot, pourtant apprécié par Eirik Horneland. On souhaite repartir d'une page blanche. Le jeune Lassana Traoré s'engage avec l'ASSE après plusieurs mois d'intégration. Ebenezer Annan suivra courant de l'été. Le Ghanéen débarque de Serbie avec le costume de titulaire. Depuis ? Traoré enchaine les blessures et montre des difficultés à revenir. Pendant qu'Annan ne performe pas chaque week-end et laisse l'ASSE sans solution à chaque absence. Maxime Bernauer et ben Old ont dû occuper le poste. Preuve d'un trou dans l'effectif stéphanois. Trois joueurs pourraient apporter à l'ASSE si les dirigeants se penchaient sur leur cas.

Keita Kosugi, un japonais à l'ASSE

Ce jeune japonais de 19 ans est connu parmi les scouts. Titulaire dans son équipe de Djurgaärden, l'international espoir japonais sort d'une saison pleine avec 28 apparitions en championnat. Une piste trop ambitieuse pour l'ASSE ? Possible. Selon le média japonais Sponichi, le Paris Saint-Germain suivait Kosugi. Le Celtic Glasgow et l’Atalanta. Sa vitesse et son agilité attirent forcément.

Saba Kharebashvili

Un joueur prometteur que @TouchedeBalle nous a fait découvrir. « Latéral gauche de 17 ans (depuis septembre), il évolue au Dinamo Tbilisi. Joueur équilibré morphologiquement - 1m84 / 75kg, jambes développées lui offrant explosivité et puissance. C'est sa 2ᵉ saison avec le groupe professionnel et il fait (déjà) preuve de leadership. [...] C'est un joueur doté d'un pied gauche de grande qualité, capable de trouver les bonnes zones et le bon dosage quand il centre, malgré des positions délicates.

Avec un tel potentiel cognitif, technique et physique, Kharebashvili va rapidement faire l'objet de convoitises de clubs niveau Coupe d'Europe. Il a les capacités pour s'adapter dans les meilleurs championnats et nous sommes curieux de voir quel club va s'offrir ses services. » Un pari que l'ASSE pourrait prendre.

Zakaria Ariss

Il était l'une des révélations de Ligue 2. Le Dynamo Zagreb et Lens le surveillaient de très près. Le Bastiais ne manquait pas de prétendants. Avec 29 apparitions sous le maillot du Sporting il avait séduit. Le Franco-Marocain a tout pour réaliser une belle carrière. Pour autant, il traverse une demi-saison compliquée avec le Sporting Club de Bastia. Estimé à 1.8 millions d'euros par transfermarkt, l'ASSE a les moyens d'attirer le bastiais, Zakaria Ariss.