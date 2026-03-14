Franck Rizetto, entraineur du GF38 s'est exprimé en conférence de presse avant de recevoir l'ASSE ce samedi. L'occasion d'aborder la rencontre, l'effectif stéphanois et la forme de l'ASSE.

Franck Rizetto, entraineur du GF38 : "On peut voir la ferveur qu'il peut commencer à y avoir, notamment en termes de billetterie. C'est bien, ça va faire plaisir de jouer dans un stade plein. Peut-être qu'il n'y aura pas autant de vert que de bleu, mais ce n'est pas grave. On est allé jouer à Saint-Etienne, il y avait beaucoup plus de vert que de bleu et c'est toujours bien de jouer dans ces ambiances.

Des rencontres comme ça, face à des équipes comme ça, on a tout à gagner de jouer. Sur le papier, les statistiques, surtout actuellement, depuis que Montanier est arrivé, ils sont au top des tops. Depuis qu'il est arrivé, 5 matchs, 5 victoires, 10 buts. Tous les feux sont ouverts pour eux. Il y a des joueurs de qualité à tous les postes, surtout devant. On sait qu'ils sont très dangereux offensivement, très cliniques. En plus, ils ont trouvé un aspect défensif qu'ils n'avaient pas. On sait que c'est le gros morceau de cette fin de saison. On les prend aussi au mauvais moment, mais il faut les jouer. C'est comme ça."

Une préparation particulière

Franck Rizetto, entraineur du GF38 : "J'espère que les joueurs vont être, forcément concentrés, mais aussi que ça va leur permettre d'oser encore plus et se lâcher. De toute façon, il n'y a pas le choix, si on veut les déranger et marquer comme à l'aller, il va falloir oser, tenter, faire les choses jusqu'au bout. Mettre de la présence devant le but pour qu'on ait encore plus de chance que ça finisse en fond.

C'est sûr que la préparation sera beaucoup plus facile à travers la motivation. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Juste donner les directives de ce qu'on veut faire sur le match. Après, il vaut mieux à eux de s'approprier les choses de s'approprier mais de manière pas trop individuelle du coup, faut pas que chaque joueur ait envie de briguer lui personnellement."

Grenoble veut débloquer le compteur face aux Verts

Franck Rizetto, entraineur du GF38 : "371 minutes sans marquer ? Oui mais chaque match a sa vérité. On avait dit ça au match aller. On a été capable de le faire. Mais déjà, on doit se projeter plus, mettre plus de présence parce qu'on n'a déjà pas assez de monde. On a essayé de faire des jeux cette semaine pour qu'ils aient envie d'aller dans cette surface. Ils voient que quand il y a du monde, comme par hasard, des fois le ballon tombe à des endroits et on s'y retrouve. Mais si on n'y est pas, c'est sûr que ça va être encore plus compliqué."

Il faut être vraiment très juste dans la passe et très efficace dans la finition s'il n'y a qu'un ou deux joueurs. Mais si déjà il y a plusieurs joueurs, c'est déjà beaucoup plus facile. Déjà, c'est la première intention que l'on doit avoir lorsqu'on joue les situations offensives. Il y a beaucoup plus d'intention d'aller dans la surface de réparation parce que c'est là qu'essentiellement tous les buts se mettent."

L'ASSE, la meilleure équipe du moment

Franck Rizetto, entraineur du GF38 : "Le changement de gardien de l'ASSE et le retour de Brice Maubleu à Grenoble ? Oui, on en a parlé mais ce n'est pas un joueur qui fait Saint-Etienne aujourd'hui. Après, Brice Maubleu a fait les belles heures du Grenoble Foot 38. Je ne l'ai pas connu. C'est un gardien de top niveau Ligue 2. Donc je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Mais c'est pas mon sujet Brice Maubleu.

Un plan défensif contre l'ASSE ? C'est compliqué aussi compte tenu qu'ils ont beaucoup de joueurs de qualité offensivement. C'est difficile de se focaliser. On ne va pas dire Lucas Stassin, il faut prendre à deux. Aujourd'hui, ils ont trouvé un équilibre qui fait qu'ils sont très performants. C'est une équipe dangereuse dans toutes les lignes, à chaque poste. Même s'ils ont beaucoup d'absents, ceux qui sont là actuellement font vraiment bien le taf. Ils savent subir, ils savent attaquer en contre, ils sont très performants, ils savent faire du jeu, ils ont quand même encore quelques principes et préceptes de leurs anciens coachs. Actuellement, je pense que c'est la meilleure équipe de ces dernières semaines. On est prévenu. Maintenant, c'est le match, il faut le jouer tout simplement."

Source : Sports Média