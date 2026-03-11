La venue de l’AS Saint-Étienne (ASSE) continue d’attirer les foules en Ligue 2. Samedi soir, le déplacement des Verts à Grenoble devrait provoquer une affluence exceptionnelle au Stade des Alpes, très loin des standards habituels du GF38 cette saison.

Selon les informations relayées par Le Dauphiné Libéré, la rencontre entre Grenoble et l’ASSE devrait attirer près de 15 000 spectateurs. Un chiffre très élevé au regard de la moyenne actuelle du club isérois, qui plafonne autour de 3 480 spectateurs par match cette saison.

Les Verts toujours un événement en Ligue 2

La venue de Saint-Étienne reste un événement pour de nombreux clubs du championnat. Et Grenoble ne fait pas exception. Plusieurs jours avant la rencontre, la barre des 10 000 billets vendus avait déjà été franchie, preuve de l’engouement autour de cette affiche.

Le parcage visiteurs sera également plein. Les 1 000 places réservées aux supporters stéphanois ont déjà été écoulées, ce qui promet une belle ambiance au Stade des Alpes.

Il faut dire que la proximité géographique entre Grenoble et Saint-Étienne facilite les déplacements des supporters des Verts, toujours très nombreux à suivre leur équipe à l’extérieur.

GF38 - ASSE : Un précédent déjà très suivi

Ce n’est pas la première fois que la venue de l’ASSE provoque un tel afflux de spectateurs en Isère.

Lors de la dernière confrontation entre les deux clubs à Grenoble, le 23 avril 2024, le Stade des Alpes avait accueilli 15 230 spectateurs. Une affluence remarquable… pour un match disputé un mardi soir.

Cette rencontre avait tourné à l’avantage des Stéphanois. Longtemps bloqués par le gardien grenoblois Brice Maubleu, les hommes d’Olivier Dall’Oglio avaient fini par faire la différence en fin de match.

Dylan Batubinsika avait ouvert le score à la 80e minute avant que Dylan Chambost ne scelle la victoire quelques minutes plus tard (87e).

Une affiche importante pour les deux clubs

Au-delà de l’affluence, cette rencontre pourrait également avoir un enjeu sportif important. Pour Grenoble, l’objectif sera de profiter de cette affiche pour séduire un public plus large que son noyau habituel de supporters.

Du côté de l’ASSE, chaque match compte dans la course aux objectifs de la saison. Une chose est sûre : les Verts continuent de faire recette partout où ils passent en Ligue 2.

