Dans un Geoffroy-Guichard chauffé à blanc, l'ambiance s'annonce électrique samedi soir. L'ASSE défie le Red Star pour le compte de la 26e journée de Ligue 2. L'arbitre de la rencontre a été nommé.

Encore face à Pau, l'ASSE est parvenue à arracher les trois points. Dans la douleur, comme à Montpellier, les Verts ont accroché la victoire face à des Palois capables de faire chavirer le navire (0-3).

Un temps 1er du championnat, l'ASSE a finalement repris sa 2nd place après le succès de l'ESTAC à Amiens (0-2). Les Verts doivent désormais poursuivre sur leur lancée pour prendre définitivement la place de leader aux troyens.

Gaël Angoula au sifflet ce samedi

Plus habitué de la Ligue 1 que de la Ligue 2 cette saison (60% des matchs cette saison), Gaël Angoula a été désigné pour diriger la réception du Red Star.

L'homme en noir a déjà croisé la route de l’ASSE cette saison lors de la victoire à Boulogne (0-1). Un match où les Verts avaient fait la différence en seconde période grâce à un but de Davitashvili pour prendre la tête du championnat.

Toutefois, malgré ce souvenir positif, le bilan reste mitigé pour Saint-Étienne sous ses ordres (1 victoire, 1 nul, 2 défaites). Encore récemment, l'ASSE était éliminé de la Coupe de France sous ses ordres. Cétait face à Nice (2-1), le 21 décembre 2025.

À l’inverse, ce sera une première pour le Red Star, qui n’a encore jamais été arbitré par lui.

Le bilan de Gael Angoula en Ligue 2 cette saison : 3 rencontres arbités

15 cartons jaunes distribués

0 cartons rouges distribués

0 penalty accordé