Dans un Geoffroy-Guichard chauffé à blanc, l'ambiance s'annonce électrique samedi soir. L'ASSE défie le Red Star pour le compte de la 26e journée de Ligue 2. L'arbitre de la rencontre a été nommé.
Encore face à Pau, l'ASSE est parvenue à arracher les trois points. Dans la douleur, comme à Montpellier, les Verts ont accroché la victoire face à des Palois capables de faire chavirer le navire (0-3).
Un temps 1er du championnat, l'ASSE a finalement repris sa 2nd place après le succès de l'ESTAC à Amiens (0-2). Les Verts doivent désormais poursuivre sur leur lancée pour prendre définitivement la place de leader aux troyens.
Gaël Angoula au sifflet ce samedi
Plus habitué de la Ligue 1 que de la Ligue 2 cette saison (60% des matchs cette saison), Gaël Angoula a été désigné pour diriger la réception du Red Star.
L'homme en noir a déjà croisé la route de l’ASSE cette saison lors de la victoire à Boulogne (0-1). Un match où les Verts avaient fait la différence en seconde période grâce à un but de Davitashvili pour prendre la tête du championnat.
Toutefois, malgré ce souvenir positif, le bilan reste mitigé pour Saint-Étienne sous ses ordres (1 victoire, 1 nul, 2 défaites). Encore récemment, l'ASSE était éliminé de la Coupe de France sous ses ordres. Cétait face à Nice (2-1), le 21 décembre 2025.
À l’inverse, ce sera une première pour le Red Star, qui n’a encore jamais été arbitré par lui.
Le bilan de Gael Angoula en Ligue 2 cette saison :
- 3 rencontres arbités
- 15 cartons jaunes distribués
- 0 cartons rouges distribués
- 0 penalty accordé
Les arbitres de la J26 de Ligue 2
US Boulogne – Amiens SC
Arbitre principal : Karim Abed
Arbitres assistants : Bastien Courbet et Jean-Paul Neves Gouveia
Rodez Aveyron Football – Grenoble Foot 38
Arbitre principal : Pierre Gaillouste
Arbitres assistants : Laurent Coniglio et Grégoire Valleteau
Pau FC – SC Bastia
Arbitre principal : Antoine Valnet
Arbitres assistants : Quentin Guidou et Christopher Spadafora
AS Nancy-Lorraine – Montpellier HSC
Arbitre principal : Florent Batta
Arbitres assistants : Matthieu Bonnetin et Yassine Nacirdine
Stade Lavallois MFC – EA Guingamp
Arbitre principal : Geoffrey Kubler
Arbitres assistants : Sébastien Lemaire et Frédéric Hebrard
ESTAC Troyes – Clermont Foot 63
Arbitre principal : Aurélien Petit
Arbitres assistants : Vianney Rozand et Romain Galibert
Le Mans FC – FC Annecy
Arbitre principal : Ahmed Taleb
Arbitres assistants : Gaëtan Korbas et Loris Leporati
AS Saint-Étienne – Red Star FC
Arbitre principal : Gaël Angoula
Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Gaëtan Damy
USL Dunkerque – Stade de Reims
Arbitre principal : Mickaël Leleu
Arbitres assistants : Gilles Lang et Yann Thenard