En quête d’un quatrième succès de suite, l’AS Saint-Etienne (ASSE) était sur la pelouse du Pau FC ce samedi à 20h. Les Verts voulaient poursuivre leur bonne série face aux coéquipiers de Raveyre, Briançon, Karamoko et Fall. Résumé de la rencontre comptant pour la 25ᵉ journée de Ligue 2.

Les Palois étaient sans doute revanchards au moment de recevoir les Verts. Battus 6-0 au match aller, les béarnais avaient sûrement à cœur de laver l’affront en stoppant la bonne série de l’ASSE. Les Stéphanois, qui restent sur trois succès de rang, pouvaient conforter leur place sur le podium au Nouste Camp.

Stassin (ASSE) brise la malédiction

Dès les premières minutes, l’ASSE frappe fort. À la 3e minute, Lucas Stassin ouvre le score et donne l’avantage aux Verts. Sur une projection rapide côté droit, Cardona prend le couloir et adresse un centre tendu dans l’axe. Stassin surgit et coupe la trajectoire du pied droit. Pris à défaut, Noah Raveyre ne peut qu’accompagner le ballon du regard. La frappe termine sa course dans le petit filet. Saint-Étienne mène 1-0.

Pau tente immédiatement de réagir. À la 12e minute, Sissoko décale Kalulu, monté très haut dans son couloir gauche. Dans un angle fermé, le latéral déclenche une frappe puissante du gauche. Mais Gautier Larsonneur veille. Le portier stéphanois repousse en corner et rassure sa défense.

La pression paloise s’intensifie. À la 22e minute, Anziani envoie un coup franc dangereux dans la surface. Anthony Briançon s’élève plus haut que tout le monde et place une tête puissante dans l’axe. Larsonneur réalise alors une parade réflexe décisive pour détourner en corner et préserver l’avantage des Verts.

Saint-Étienne n’est pas loin de faire le break à la 33e minute. Trouvé plein axe par Stassin, Boakye a le temps d’armer une frappe du droit. Sa tentative semble bien partie, mais Meddah revient in extremis pour contrer et concéder un corner.

Juste avant la pause, les Stéphanois se procurent une nouvelle occasion. Dans le temps additionnel (45’+1), Davitashvili tente directement sa chance sur coup franc, à environ 25 mètres. Sa frappe puissante oblige Raveyre à se coucher rapidement pour repousser le ballon. Le score reste de 1-0 à la mi-temps, au terme d’une première période intense et rythmée.

Stassin s'offre un doublé

Au retour des vestiaires, l’ASSE continue d’afficher une solidité impressionnante. À la 63e minute, Pau pense tenir l’égalisation. Versini est parfaitement servi dans la surface et prend le temps d’ajuster sa frappe du gauche. L’attaquant paloise semble avoir fait le plus dur, mais Gautier Larsonneur surgit encore. Le portier stéphanois réalise un arrêt décisif à bout portant et maintient son équipe devant. Une parade de grande classe qui confirme son excellent match.

La réponse des Verts est immédiate. À la 64e minute, Saint-Étienne frappe fort et fait le break. Dans les derniers mètres, les hommes de Philippe Montanier combinent avec facilité et précision. Boakye glisse une offrande parfaite pour Lucas Stassin. L’attaquant coupe la trajectoire du pied droit et trompe Raveyre sans trembler. 0-2. Un doublé pour Stassin et un coup de massue pour Pau, qui voit ses espoirs s’envoler en l’espace de quelques secondes.

Les Stéphanois ne relâchent pas la pression. À la 76e minute, Stassin passe tout près du triplé. Lancé en profondeur par Moueffek, il se présente seul face à Raveyre. L’attaquant tente un subtil piqué du droit, mais le gardien palois détourne en corner d’une belle intervention. Saint-Étienne maîtrise son sujet et affiche un réalisme froid dans les moments clés.

Les quatre minutes de temps additionnel ne changeront pas l'issue du match. Joshua Duffus s'offrira un but même. Victoire 3-0 pour l'ASSE qui prend (provisoirement) la tête du championnat. Aussi, les Verts prennent quatre points d'avance sur Reims, 3e du championnat.