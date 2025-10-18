Dans quelques heures, l'ASSE va faire son grand retour à Geoffroy-Guichard. Face au Mans, les Verts auront pour objectif de renouer avec le succès dans le Chaudron. Pour cela, ils pourront une nouvelle fois compter sur un atout de taille, leurs supporters. Une nouvelle fois, l'affluence dépassera les 33 000 supporters. En conférence de presse d'avant match, Patrick Videira parle de cette rencontre.

Promu cette saison, Le Mans est une équipe qui ne lâche jamais rien. En effet, régulièrement au cours de cet exercice, les coéquipiers de Lucas Calodat sont parvenus à marquer en toute fin de rencontre. Lors du dernier match contre Troyes, l'ancien joueur de l'ASSE a d'ailleurs fait la différence dans le temps additionnel. Cette équipe s'apprête à découvrir le Chaudron. Une préparation spéciale a été effectuée avant la rencontre.

"La sono aux séances ? On a essayé de les mettre dans les conditions."

Patrick Videira : "Jouer à Geoffroy-Guichard ? C'est quelque chose de nouveau. On a essayé de se préparer au mieux cette semaine. Il va falloir aujourd'hui prendre beaucoup plus de responsabilité. Je l'ai dit ouvertement, ils ne vont pas nous entendre. Mais je n'ai pas de soucis par rapport à ça. La sono aux séances ? On a essayé de les mettre Dans les conditions. On sait très bien qu'il va y avoir énormément de bruit, il va y avoir énormément de chants de supporters, donc on a essayé de pouvoir les mettre dans cette condition."

Patrick Videira : "Je leur ai dit que ce public doit nous donner de la force. C'est surtout ça. Il va y avoir 35 000 personnes contre nous. En fait ça doit nous donner énormément d'énergie positive et énormément de force pour pouvoir aujourd'hui. Lutter ensemble dans un projet qu'on a envie de mettre en place là-bas. On sait très bien que le Chaudron est fantastique. Il y a des supporters qui sont extraordinaires. Ça va résonner très fort. Mais c'est que du bonheur. Après, il ne faut pas qu'on y aille pour faire des selfies. Ce n'est pas l'objectif. Je n'ai rien à cacher. Avec beaucoup d'humilité, on le sait très bien. C'est une équipe qui est taillée pour la Ligue 1. C'est une équipe qui est très forte. Individuellement, ils sont meilleurs que nous. Il n'y a pas de souci. Si eux, leurs curseurs, ils les descendent un peu et qu'on est à 200%, on a l'ambition de pouvoir aller faire un résultat là-bas. C'est une équipe qui pour toi est."

"On se doit d'être à 200% chacun et de pas baisser le curseur."

Patrick Videira : "Plus puissante que Troyes ? C'est du même calibre. Individuellement et collectivement, c'est fort. Ça a aussi énormément de puissance et dans le jeu combiné, c'est très intéressant. C'est du même calibre que l'ESTAC. C'est en tant que compétiteur, on se doit de jouer tous les matchs pour les gagner. Et c'est notre ambition. Après, on le sait, comme tous les matchs, comme celui de la semaine prochaine contre Boulogne, il va être très dur aussi. On sait que tous les matchs sont difficiles. Nous allons prendre les uns après les autres. On a un très bon match à jouer et surtout une très belle image à montrer. On se doit d'être à 200% chacun et de pas baisser le curseur."

Une absence de marquer pour Patrick Videira

Patrick Videira : "On a eu cette semaine le malheur de perdre Jean Vercruysse. Jean qui s'est fait les croisées et sera opéré lundi. Ça a été très compliqué pour le groupe. Ça doit nous donner une force supplémentaire de pouvoir le faire pour Jean. On connait l'importance qu'il avait dans notre effectif. C'était un garçon qui jouait régulièrement. Mais ça donnera aussi l'opportunité à d'autres garçons de montrer de quoi ils sont capables. C'est la vie d'un groupe, malheureusement. On a pris un coup derrière la tête. C'est un garçon extraordinaire. J'ai eu encore une discussion ce matin avec lui. Il est déjà remonté comme des pendules. Il est prêt à partir au combat, prêt pour sa rééducation. Et il va revenir plus fort, c'est sûr. C'est un garçon qui se blesse rarement, même jamais. Mais c'est la première fois qu'il a une blessure assez grave.

C'est sur un duel anodin, mais ce n'est rien de particulier. Malheureusement, c'est le foot. C'est comme ça. Mais il sera tout le temps près de nous et ça, c'est important. On est une famille et nous, on se rapproche de lui aussi."