Après 2 semaines de trêve internationale, l’ASSE retrouve la compétition ce samedi soir face au Mans FC. Les Verts et le club sarthois ne se sont plus affrontés depuis 15 ans, soit lors de la saison 2009-2010. A l’époque, les 2 équipes jouaient pour leur maintien en Ligue 1. Retour sur la dernière réception des Manceaux dans le Chaudron.

Le Mans est de retour en Ligue 2 cette saison et compte bien s’y stabiliser. Après avoir connu l’enfer au début des années 2010, le club sarthois avait réussi à retrouver le monde professionnel il y a plusieurs années mais n’a jamais réussi à garder sa place. Les Manceaux avaient été rétrogradés en Division d’honneur (6ème division, équivalent du Régional 1 aujourd’hui) à l’automne 2013. 6 ans plus tard, Le Mans a retrouvé la Ligue 2 avant de retomber en National dès la saison suivante suite à l’arrêt des compétitions au moment du confinement en Mars 2020.

5 ans plus tard, les sarthois sont de retour en seconde division et comptent bien y conserver leur place. Le Mans réalise pour l’heure un début de saison mitigé sur le plan comptable avec 2 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Pour autant, les manceaux ont fait preuve d’un état d’esprit irréprochable face à Troyes, leader de Ligue 2, qui leur a permis d’accrocher un nul, il y a 2 semaines. Réduit à 10 en début de match face à Grenoble, fin septembre, Le Mans a su faire preuve de caractère pour s’imposer face aux isérois. Les Manceaux n’ont pas connu la défaite lors des 4 dernières journées et espèrent prolonger leur série face à l’ASSE.

Un choc pour le maintien en Ligue 1 entre l’ASSE et le Mans

Il y a 15 ans, Le Mans était un club de Ligue 1 et tentait de conserver sa place après 5 saisons consécutives dans l’élite. Au moment de la 31ème journée de Championnat, les Sarthois se déplaçaient chez un concurrent direct : l’ASSE. Les hommes de Christophe Galtier, nommé en cours de saison, jouaient leur peau après être remontés 1 an avant Le Mans. Cette rencontre est l’occasion pour les manceaux, 18èmes et relégables d’entretenir un espoir de maintien.

A l’inverse, les Stéphanois, 17èmes, doivent gagner pour prendre leurs distances avec la zone rouge et distancer leurs adversaires du jour. Les Verts réussiront à l’emporter 2-0 et prendront une option pour le maintien. Les buts de Cédric Varault (55ème) et de Yoann Benalouane (77e) permettent à l’ASSE de prendre 8 points d’avance sur Le Mans, écart qui sera le même à l’issue de la saison 2009-2010 et qui condamnera les manceaux à la relégation.