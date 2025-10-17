Deux semaines après avoir bien rebondi du côté de Montpellier, l’ASSE retrouve son Chaudron pour la première fois depuis sa première défaite de la saison face à Guingamp. Eirik Horneland a dévoilé son groupe pour la réception du promu Manceau ce samedi à 20h. Une rencontre comptant pour la 10ᵉ journée de Ligue 2.

Il y a trois semaines, l’ASSE subissait son premier revers de la saison 2025-2026 en Ligue 2. Dans son Chaudron, l’équipe d’Eirik Horneland avait été battue par l’En Avant-Guingamp (3-2). Une défaite qui a fait perdre la première place aux Stéphanois au profit de Troyes. La semaine suivante, l’ESTAC a été accroché par Le Mans dans les derniers instants. Un match nul 2-2 qui a donné l’opportunité à l’ASSE de revenir à hauteur des Troyens. Les Verts ont battu Montpellier (0-2) à l’extérieur et ont saisi l’occasion. Les Stéphanois ambitionnent désormais de récupérer le fauteuil de leader dès demain soir face aux Manceaux.

Une défense affaiblie face au Mans

L’AS Saint-Étienne doit encore faire avec plusieurs absences dans son effectif. Djylian N’Guessan et les jeunes bleuets sont toujours en lice à la Coupe du Monde U20. Les français sont désormais assurés de rester au Chili jusqu’à la fin du week-end mais ne joueront malheureusement pas la finale. Le jeune attaquant stéphanois ne sera pas de retour pour le match face au Mans. Maxime Bernauer, expulsé face à Guingamp, va purger son second match de suspension. Le défenseur passé par Le Mans en 2020-2021 ne retrouvera pas son ancien club. Dylan Batubinsika, ne fait plus partie des plans de l’ASSE et d’Eirik Horneland et n'est pas appelé pour cette partie.

Côté infirmerie, Chico Lamba inquiète. Le joueur souffre d’une blessure qui l’a contraint à quitter la pelouse de La Mosson avant la trêve. Le Portugais a été opéré et manquera plusieurs semaines de compétition avec l’ASSE. Luan Gadegbeku, touché à l’entraînement il y a un mois, est tout proche d’un retour dans le groupe. Le milieu formé au club était attendu à l’issue de la trêve internationale tout comme Lassana Traoré. Le latéral sénégalais n'est pas encore apte pour cette partie.

Mahmoud Jaber devrait bel et bien être disponible. Le milieu israélien n’a pas pris part aux déplacements de sa sélection en Norvège puis en Italie. Le joueur a prévenu sa fédération d’une blessure et a retrouvé l’ASSE et les pelouses de l’Etrat dès ce début de semaine.

Le groupe de l’ASSE