Dans quelques minutes, l’ASSE va disputer une rencontre comptant pour la 10ᵉ journée de Ligue 2 face au promu Manceau. Deux semaines après son succès à Montpellier, l’ASSE veut désormais renouer avec le succès à domicile après la défaite concédée face à Guingamp. Voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter ce soir à Geoffroy Guichard.

L’ASSE a quitté le Chaudron la tête basse il y a trois semaines. Battus par Guingamp, les hommes d’Eirik Horneland avaient montré un visage décevant, les empêchant de conclure une semaine à trois matchs par une troisième victoire. Les Verts ont depuis repris leur marche en avant face à de valeureux Montpelliérains.

Les Héraultais ont posé de véritables problèmes aux Stéphanois et auraient pu espérer un meilleur résultat face à l’ASSE. Le manque de réalisme et de créativité de la part des Verts avait été pointé la semaine précédente face à l’EAG et notamment celui de Zuriko Davitashvili. L’international géorgien a répondu par un doublé à la Mosson, offrant les 3 points à son équipe. Un succès qui a relancé la dynamique stéphanoise et qui a permis de revenir à hauteur de la première place occupée par l’ESTAC Troyes.

Quelle défense pour l’ASSE ?

La trêve internationale aura permis à certains de rester dans le rythme de la compétition mais aussi à certains de recharger les batteries. L’ASSE compte quelques absents pour cette partie, notamment en défense. Maxime Bernauer est encore suspendu pour 2 rencontres et ne sera pas de retour avant la réception de Pau dans 10 jours. Une absence qui coûte cher aux Verts. Le poste de prédilection de l’ancien rennais reste celui de défenseur central. Si Eirik Horneland utilisait Maxime Bernauer comme latéral depuis le début de saison, il est désormais privé de Chico Lamba dans l’axe, blessé, et n’a pas beaucoup de possibilités pour le remplacer. Le norvégien est donc privé de deux défenseurs centraux pour la réception du Mans et le déplacement à Annecy.

De son côté, Mahmoud Jaber a quitté prématurément sa sélection après avoir ressenti un souci physique. L’israélien est revenu sur les pelouses de l’Etrat en début de semaine et sera de la partie. Djylian N’Guessan, blessé en début de préparation, a pu retrouver la compétition, mais pas sous le maillot Vert. L’attaquant est actuellement toujours concerné par la Coupe du Monde U20 au Chili avec les jeunes français. Malgré l’élimination en demi-finales, l’équipe de France joue la petite finale ce samedi.

Sorti blessé à Montpellier, Augustine Boakye a rapidement repris avec le groupe et est apte pour cette partie. Luan Gadegbeku et Lassana Traoré n'ont pas été retenus. Enfin, Pierre Ekwah reste toujours absent et son cas risque de continuer à faire parler dans les semaines qui arrivent du côté de l’ASSE. Malgré un secteur défensif amoindri, Dylan Batubinsika est hors groupe.

La composition stéphanoise avec le retour de Maçon