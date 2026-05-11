Ce lundi se tenait la cérémonie des trophées UNFP de la saison 2025-2026 de Ligue 1 et de Ligue 2. L’ASSE était représentée dans deux catégories différentes.

Comme chaque année, l’UNFP décerne ses traditionnels trophées récompensant les meilleurs joueurs, espoirs, gardiens, entraîneurs… des championnats professionnels français. Le gratin du football français était donc réuni au Palais Brongniart à Paris ce lundi soir.

L’ASSE doublement représentée

Auteur de performances jugées en demi-teinte et dans le viseur des supporters depuis quelques temps, Gautier Larsonneur était nommé pour être le meilleur gardien de Ligue 2. Deux ans après avoir été récompensé par l'UNFP, le portier de l’ASSE avait cependant moins de chances de remporter le trophée cette saison.

Le capitaine de l’ASSE était nommé aux côtés d’Ewen Jaouen, gardien de Reims, auteur du plus grand nombre de clean sheets cette saison (15). Gaëtan Poussin (Red Star) et Quentin Braat (Rodez), portiers des clubs qui joueront le playoff 1 ce mardi étaient également dans la liste des nominés. Enfin, Hillel Konaté portier du champion troyen était le dernier à prétendre à cette récompense.

L’autre joueur de l’ASSE a avoir été nommé pour les trophées UNFP de cette saison est Zuriko Davitashvili. Le meilleur buteur des Verts était en lice pour le trophée du meilleur joueur de Ligue 2.

Le géorgien était opposé à deux troyens, Martin Adeline et le meilleur buteur du championnat, Tawfik Bentayeb. Le Dunkequois Enzo Bardelli et le palois Giovani Versini complétaient la liste des nommés.

Du côté des entraîneurs, Fabien Dagneaux (Boulogne), Stéphane Dumont (ESTAC), Grégory Poirier (Red Star), Didier Santini (Rodez) et Patrick Videira (Le Mans) étaient en lice pour le trophée UNFP du meilleur coach de la saison.

Davitashvili couronné pas Larsonneur

Zuriko Davitashvili a été élu meilleur joueur de la saison. Il obtient donc le Trophée UNFP du meilleur joueur de ligue 2. En revanche, Gautier Larsonneur a vu son homologue ruthénois Quentin Braat décrocher le Trophée du meilleur gardien de Ligue 2.

L'international géorgien est le seul stéphanois à figurer dans l'équipe type de la saison.