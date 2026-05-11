Victoire face à Amiens, Le Mans promu, play-offs qui approchent et infirmerie chargée. Le Sainté Night Club revient ce soir sur une semaine charnière pour l'ASSE. Rendez-vous pour le numéro 221 de l'émission.

Live ASSE : débrief Amiens, Le Mans et les play-offs

Kévin sera aux commandes ce soir pour une émission qui s'annonce chargée, entouré de Bérenger (Midi-Libre) et Clément (Peuple-Vert) en chroniqueurs, avec Quentin aux commandes du chat. Trois grands blocs au programme pour ce Sainté Night Club numéro 221.

La victoire face à Amiens : anecdotique ou pas ?

Premier sujet du soir : le débrief de la victoire face à Amiens. Sur le papier, un adversaire déjà relégué et condamné à finir dernier, une opposition faible, un résultat pour rien. Mais les 5 buts inscrits, et le visage offensif des Verts méritent qu'on s'y attarde. L'ASSE a affiché un changement de paradigme : moins de possession, plus d'efficacité. Bernauer a rassuré aux côtés de Le Cardinal dans une défense remaniée avec la mise sur le banc de Nadé. Duffus a enfin remontré le bout de son nez après deux mois et demi d'absence. Stassin a fait le boulot dans tous les sens du terrain.

Montanier lui-même a livré l'analyse la plus lucide sur la saison : "Le Mans a été gagner sur des terrains où on n'a pas pu aller gagner. Ils sont allés gagner à Nancy, on a fait nul. Ils sont allés gagner à Bastia, on a perdu à Bastia. Ce sont ces matchs qui, à la fin, pèsent le plus." Une phrase qui résume à elle seule pourquoi les Verts jouent les play-offs plutôt que la Ligue 1.

Le Mans en Ligue 1 : la tarte pour l'ASSE

Deuxième bloc de la soirée : la montée du Mans. Du National à la Ligue 1 en deux ans. Une surprise ou une logique implacable ? Le SNC reviendra sur ce que cette accession dit de la régularité mancelle tout au long de la saison, et sur la capacité des Verts à digérer mentalement une telle déconvenue dans un sprint final où l'infirmerie déborde.

Play-offs : Red Star ou Rodez, et quel XI pour vendredi ?

Le coeur de l'émission. Mardi soir, Red Star et Rodez se disputent la place de deuxième play-off contre l'ASSE vendredi au Chaudron. Rodez, invaincu depuis le 7 novembre, deuxième meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 2, dans une forme stratosphérique. Le Red Star, lui, a retrouvé ses couleurs après un passage à vide en début d'année. Qui préférer ? Quel pronostic pour mardi soir ?

Du côté de Sainté, l'avantage domicile est réel : 6 victoires et 1 défaite à domicile avec Montanier. La fraîcheur physique aussi, l'adversaire aura un match dans les jambes soixante-douze heures avant de débarquer à Geoffroy-Guichard. Mais les incertitudes s'accumulent. Duffus (entorse à la cheville), Larsonneur (genou), Le Cardinal en suspens, sans compter les absences longue durée de Pedro, Jaber, Tardieu, Lamba, El Jamali et Eymard. Et la suspension de Boakye. À l'inverse, les retours de Moueffek et Davitashvili, auteurs de bonnes entrées face à Amiens, offrent des options à Montanier. Quel serait le meilleur XI avec les forces en présence ? La question sera posée ce soir.

Enfin, un oeil sur l'éventuel barrage contre le 16e de Ligue 1. Trois clubs dans le même mouchoir avant la dernière journée : Le Havre (32 pts), Auxerre (31 pts) et Nice (31 pts). Lorient-Le Havre, Lille-Auxerre et Nice-Metz dimanche soir. Qui finira 16e ? Le SNC aura son pronostic.

Rendez-vous ce soir pour le numéro 221 du Sainté Night Club. Saison 6.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission