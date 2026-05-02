Ce samedi (20h), L’ASSE va défier Rodez, invaincus depuis 18 matchs, à l’occasion de la 33ᵉ journée de Ligue 2. Avant ce dernier déplacement de la saison régulière, Gautier Larsonneur était présent devant les médias ce jeudi à la mi-journée. L'occasion de répondre aux critiques. Extraits.

Gautier Larsonneur (Capitaine de l’ASSE) : “Contre Nancy, c'était un peu juste. Donc on a pris une décision avec le coach et avec Brice que c'était la meilleure situation de laisser Brice sur ce match-là. Mais j'étais déjà très proche d'un retour parce que j'ai énormément bossé. J'ai beaucoup de défauts, mais il y a un truc qu'on pourra pas m'enlever, c'est le travail. Et sur mes quatre semaines de rééducation, j'ai pris un jour de repos, donc je voulais revenir vite pour aider l'équipe. Avec le coach, on a pensé de manière intelligente que Brice était plus à même d'être performant contre Nancy et moi de revenir contre Dunkerque à 100%. C'est ce qui a été fait. Le match de Dunkerque s'est très bien passé.

Malheureusement, il y a deux contre-performances, mais en aucun cas, ceux-là, je vous vois venir, bien évidemment, ne peuvent être liés à mon retour de blessure ou autre. Je me sens très bien. Les docteurs voient qu'il y a une évolution qui est très, très bonne d'un point de vue image et d'un point de vue sensation. Donc écoutez, aujourd'hui, je suis à 100 et je suis à fond pour le match de ce week-end et j'espère qu'on va redresser la barre pour aller chercher ce que le club mérite.."

Un manque de régularité pour l'ASSE

Gautier Larsonneur (Capitaine de l’ASSE) : “J'ai l'impression qu' on manque de consistance et de régularité. On a beaucoup de choses qui se passent, des blessés, on n'a pas de continuité dans l'équipe. Donc, c'est peut-être ça aussi qui nous manque. On a manqué de régularité. Si on avait eu cette régularité, je pense qu'aujourd'hui, le discours ne serait pas le même. Le match contre Rodez serait peut-être bien moins important. Mais aujourd'hui, on est là où on est. Et à nous de nous faire violence dans cette situation-là pour remettre le club où il mérite d'être. Il y a deux ans, on a raté le coche trois fois. Rodez, Guingamp, QRM. On s'est remis la tête à l'endroit. On a battu Rodez et on a battu Metz. Donc s'il faut batailler plus, on ira batailler plus. Et l'effectif se concentre déjà sur Rodez et on verra plus loin. S'il y a besoin d'y aller, on ira."