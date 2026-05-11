Le moment du sprint final est toujours très important, surtout pour atteindre l'objectif final fixé pour la fin de saison. Certaines années, l'ASSE jouait l'Europe, puis le maintien et maintenant l'accession à la Ligue 1... Comment s'est débrouillée l'AS Saint-Étienne ces dernières années ? Retour sur les dernières rencontres vécues par les Verts !

Avec 38 ou 34 matchs dans une saison, les cinq derniers comptent en réalité autant que les autres. Cependant, ils peuvent permettre un dénouement heureux ou malheureux en fonction des prestations d'un club. Ces dernières années en Ligue 1 ou en Ligue 2, l'ASSE n'est pas forcément réputée pour bien terminer les saisons régulières.

2025-2026, dans la lignée des autres saisons

On l'a vu cette année encore, malgré une belle dynamique avant le sprint final, l'ASSE a eu bien des difficultés à confirmer. Les trois défaites consécutives contre Bastia, Troyes et Rodez ont fait très mal aux Verts. Par conséquent, l'AS Saint-Étienne se retrouve aujourd'hui 3e avec 6 points pris sur 15 possibles. L'ensemble de ces points a été pris dans le Chaudron face à Dunkerque et Amiens.

Si on se penche sur les deux autres saisons stéphanoises en Ligue 2, les dynamiques ne sont pas toutes défavorables. En 2022-2023, les Stéphanois ne jouaient plus rien. L'équipe de Laurent Batlles avait pris 10 points sur 15, terminant la saison 8e après une très belle seconde partie de saison. L'année de la montée en 2023-2024, l'ASSE avait pris 8 points sur 15. Les Verts avaient manqué la montée directe lors de l'ultime journée en perdant face à QRM 2-1, une équipe déjà reléguée en National.

Et avant, comment faisait l'ASSE ?

La pire saison des dix dernières date de 2015-2016. Seulement quatre points pris ! 8e de Ligue 1, l'équipe de Christophe Galtier ne s'était imposée que contre Guingamp lors des cinq derniers matchs. Les Verts avaient même terminé par deux lourdes défaites face au PSG (5-0) et Nancy (3-1). Les deux années suivantes, les Verts avaient pris 9 points sur 15 puis 10 points sur 15. 4e de Ligue 1 en 2018-2019, les Verts, à l'époque coachés par Jean-Louis Gasset, s'étaient montrés très solides pour se qualifier pour la dernière fois en Europa League.

En 2020-2021, l'ASSE prenait 7 points sur 15. La saison 2021-2022 fut catastrophique. Les Verts n'ont pris qu'un seul point sur 15 contre Nantes... Quelques semaines plus tard, l'AS Saint-Étienne était reléguée contre Auxerre. Enfin, pour la descente en Ligue 2 l'an passé, l'ASSE avait aussi pris 7 points sur 15. Insuffisant pour s'accrocher, même si tout s'était joué lors de l'ultime journée. Une victoire stéphanoise n'aurait rien changé, mais les Verts s'étaient inclinés 2-3 à Geoffroy-Guichard contre Toulouse.

Le mois de mai sera déterminant

Avec 6,7 points sur 15 en moyenne, l'ASSE a la fâcheuse tendance à manquer ses fins de saison. Cependant, cela n'est pas forcément rédhibitoire. Les Verts devront se relever lors des play-offs et d'éventuels barrages d'accession à la Ligue 1, comme il y a deux ans. Rendez-vous ce vendredi à 20h30 face au vainqueur de la rencontre entre le Red Star et Rodez pour savoir qui sera le prochain adversaire de l'ASSE.