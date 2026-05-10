L’ASSE jouera le play-off 2 de Ligue 2 dans un Chaudron bouillant. Après une démonstration face à Amiens (5-0), les Verts lancent la course à la montée avec une billetterie déjà prise d’assaut.

L’AS Saint-Étienne n’a pas tremblé. Pour son dernier match de saison régulière, les hommes de Philippe Montanier ont surclassé Amiens (5-0) dans un Geoffroy-Guichard incandescent. Une prestation aboutie, collective et pleine de maîtrise. Malheureusement : les Verts terminent à la troisième place de Ligue 2 BKT.

Mais le plus dur commence maintenant. Grâce à ce classement, l’ASSE disputera le play-off 2 vendredi 15 mai à 20h30, à domicile. Un rendez-vous crucial pour continuer à rêver de montée. Et une chose est déjà sûre : le Chaudron répondra présent.

ASSE play-off : un Chaudron déjà en ébullition

Portés par près de 40 000 supporters samedi soir, les Verts ont retrouvé une communion rare avec leur public. Une dynamique que le club compte bien entretenir pour ce match couperet.

La billetterie a d’ailleurs été lancée immédiatement après la rencontre. Les abonnés pour la saison 2025-2026 peuvent déjà réserver leur place. Leur siège est bloqué jusqu’au lundi 11 mai à 23h59. Les tarifs restent accessibles, avec des prix allant de 5€ en Kop à 15€ en Carré Légende.

Autre avantage : chaque abonné peut acheter jusqu’à deux places supplémentaires à tarif préférentiel. De quoi garantir une ambiance encore plus électrique dans le Chaudron.

Le club mise clairement sur son public pour faire la différence. Et au vu de l’engouement actuel, Geoffroy-Guichard pourrait bien afficher complet.

L'adversaire connu mardi

Côté terrain, les Verts devront encore patienter pour connaître leur adversaire. Celui-ci sera issu du play-off 1, qui opposera le Red Star à Rodez ce mardi.

Deux profils bien différents, mais un objectif commun : venir défier Saint-Étienne dans son antre. Les hommes de Philippe Montanier, eux, auront l’avantage du repos et de la préparation.

Le calendrier de vente des billets est déjà fixé :

Abonnés : réservation immédiate en ligne, puis aux guichets dès lundi 9h

Places supplémentaires abonnés : dès dimanche 9h en ligne

Membres Premium : mardi 12 mai à 9h

Grand public : mardi 12 mai à 14h

La montée se jouera en plusieurs actes. Mais le premier tournant est clair : vendredi, dans un Chaudron en fusion, l’ASSE joue déjà très gros.

Et une chose est certaine : avec un tel soutien populaire, les Verts ont une vraie carte à jouer.