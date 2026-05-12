Comme chaque semaine, l'ASSE a publié un nouvel inside sur sa chaîne YouTube. Retour sur la semaine qui a précédé la victoire 5-0 face à Amiens, qui a acté la troisième place des Verts.

L’AS Saint-Étienne disputait une rencontre capitale face à Amiens dans un Chaudron bouillant. Troisièmes au classement avant cette dernière journée, les Verts devaient impérativement l’emporter pour garder un espoir de montée directe en Ligue 1, tout en attendant un faux pas du Mans à Bastia.

Avant la partie, un hommage a été rendu aux Verts de 1976, trois jours avant le cinquantième anniversaire de la finale de Glasgow, face au Bayern Munich.

Les Stéphanois ont rapidement affiché leurs intentions offensives. Dès la 7e minute, Irvin Cardona déborde côté droit et adresse un centre dangereux. Lucas Stassin manque le ballon, mais Joshua Duffus surgit au second poteau pour ouvrir le score. L’ASSE domine ensuite la rencontre, maîtrise le ballon et se montre dangereuse à plusieurs reprises. Peu avant la pause, Duffus double la mise après une superbe combinaison avec Stassin, très inspiré dans le jeu.

Au retour des vestiaires, les hommes de Philippe Montanier continuent d’attaquer. Cardona passe proche du troisième but avant que Davitashvili ne fasse le break à la 69e minute, parfaitement servi par Stassin après un pressing efficace de N’Guessan. L’attaquant belge, omniprésent, finit lui aussi par trouver le chemin des filets quelques minutes plus tard. En fin de rencontre, Moueffek participe également à la fête et scelle le succès stéphanois.

Malgré cette large victoire 5-0, l’ASSE ne décroche pas la montée directe. Le Mans s’est imposé en Corse et valide son accession en Ligue 1, obligeant les Verts à passer par les barrages.

Montanier (ASSE) remobilise ses troupes

Le discours de Philippe Montanier à l’issue de la victoire contre Amiens : « C’est la première fois que je gagne un match 5-0 et que l’on est déçus. C’est normal. Il fallait faire le travail en gagnant par deux buts d’écart, vous en avez mis cinq. Maintenant, il faut continuer. Il n’y a qu’un objectif : la montée. Si ce n’est pas direct, ce sera par les playoffs. Certains d’entre vous l’ont déjà fait, et moi aussi. Bien récupérer, et on part pour un combat de trois rounds, et on va gagner, ne vous inquiétez pas. On repart sur une dynamique positive. Maintenant, Le Mans le mérite : ils ont gagné là où nous n’avons pas réussi à gagner. Maintenant, on va aller la chercher. On continue, car ici, c’est l’ADN : jamais on n’abandonne à Saint-Étienne. »