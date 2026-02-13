Un nouvel épisode de la saison 2025-2026 de Ligue 2 débutait ce vendredi soir. Cinq matchs se disputaient en ouverture de la 23ᵉ journée. Plusieurs concurrents de l’ASSE étaient concernés. Résumé et résultats des premières rencontres de ce nouveau week-end de compétition.

Quinzième avec trois points d’avance sur le barragiste amiénois, Clermont veut respirer et espérait s’imposer à domicile face à Rodez, onzième de Ligue 2.

Tenu en échec dans le derby des Alpes face au GF38, Annecy espérait se relancer sur la pelouse de Laval ce week-end. Les Annéciens sont à cinq points du top 5 et veulent rester dans la course aux play-offs. De leur côté, les Tangos jouent leur survie en Ligue 2 et avaient besoin de points pour espérer sortir rapidement de la zone rouge.

La lutte pour le top 5 de Ligue 2 bat son plein

Avec seulement deux points d’avance sur les Mayennais, Amiens avait aussi rapidement besoin de se donner de l’air. Barragistes, les Picards recevaient Dunkerque, qui avait gagné 6-2 à l’aller. Un succès aurait permis à l’USLD de repasser provisoirement devant les Verts.

Juste derrière les Nordistes, Pau a relancé sa dynamique depuis son changement d’entraîneur. Les Palois accueillaient Boulogne-sur-Mer avec l’ambition de recoller au top 5 de Ligue 2.

Cinquième, le Red Star va moins bien en 2026. Le club francilien n’avait gagné qu’un seul de ses cinq premiers matchs de l’année civile avant de recevoir Nancy ce vendredi soir. Les hommes de Grégory Poirier pouvaient remonter provisoirement à la deuxième place en cas de succès face aux Lorrains.

Les résultats de la J23

Amiens - Dunkerque (1-4)

T. Averlant (78e) côté Amiens ; A. Sekongo (36e ; 63e), T. Robinet (58e), A. Kante (90e) côté Dunkerque

Clermont - Rodez (1-2)

F. Diedhiou (6e), K. Nagera (93e) côté Clermont ; T. Arconte (46e) côté Rodez

Laval - Annecy (2-2)

D. Mbayo (23e), M. Camara (72e) coté Laval ; F. Lajugie (61e ; 68e) côté Annecy

Pau FC - Boulogne (1-2)

A. Bobichon (s.p 92e) côté Pau ; M. Lecolier (67e), El Farissi (8(e) côté Boulogne

Red Star - Nancy (2-1)

J. Escarpin (26e), D. Sylla côté Red Star ; J. Escarpin (csc. 53e)

Classement provisoire de la Ligue 2 - J23