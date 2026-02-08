L’ASSE réalise une énorme opération comptable lors de la 22e journée de Ligue 2 et se replace pleinement dans la course à la montée. En s’imposant face à Montpellier, les Verts profitent des faux pas de leurs concurrents directs et ressortent comme les grands gagnants du week-end.

La 22e journée de Ligue 2 a offert un scénario rare, marqué par de nombreux matches nuls et plusieurs surprises dans le haut du classement. Dans un championnat aussi serré, chaque point pèse lourd et cette journée pourrait compter double dans la lutte pour la montée. Peu d’équipes ont su tirer leur épingle du jeu, mais l’AS Saint-Étienne, elle, n’a pas manqué l’occasion. Sérieuse et appliquée, elle avance pendant que ses rivaux directs ont marqué le pas.

Ligue 2 : une journée verrouillée en haut du classement

Le leader troyen a subi un coup d’arrêt important sur la pelouse de Nancy. Battu 2-1, Troyes conserve la tête avec 41 points mais voit son avance se réduire dangereusement. Reims, son premier poursuivant, n’a pas su en profiter. Les Rémois ont été tenus en échec à domicile par Bastia (0-0) dans un match pauvre en occasions. Le Mans, troisième avant cette journée, a également laissé filer deux points précieux face à Laval (1-1), confirmant une certaine irrégularité.

Derrière, Dunkerque et Guingamp se sont neutralisés (0-0), tandis que le Red Star a vécu une soirée cauchemardesque à Pau avec une lourde défaite 3-0. Seul Rodez a véritablement souri à l’extérieur en s’imposant à Boulogne-sur-Mer (2-1), alors qu’Annecy et Grenoble se sont quittés dos à dos (1-1). Dans l’ensemble, cette journée a surtout freiné les ambitions de nombreux prétendants au podium.

ASSE – Montpellier : la victoire qui change la dynamique

Dans ce contexte favorable, l’AS Saint-Étienne a fait le travail. Les Verts se sont imposés 1-0 face à Montpellier au terme d’un match maîtrisé. Sans forcément briller, l’équipe de Philippe Montanier a affiché une grande solidité défensive et une vraie maturité dans la gestion des temps faibles. Peu de situations concédées, un réalisme suffisant, et trois points précieux engrangés.

Grâce à ce succès, l’ASSE grimpe à la 4e place du classement avec 37 points, à seulement deux longueurs du podium. Une position idéale pour aborder la suite de la saison avec ambition. La dynamique est clairement positive : Saint-Étienne encaisse peu, gagne même dans des matches fermés et affiche une confiance retrouvée. Dans une Ligue 2 aussi disputée, ce genre de victoire peut faire la différence au moment décisif.

L’information majeure de ce week-end est claire : l’ASSE a su gagner quand les autres ont calé. Une grosse opération comptable qui pourrait marquer un tournant dans la course à la montée.