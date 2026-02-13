Prêté à Aubagne pour gagner en constance et en maturité, Enzo Mayilla poursuit son apprentissage loin du Forez. Battu à Concarneau la semaine passée, l’attaquant de 19 ans retrouvait le National 1 ce vendredi avec la réception de Bourg-Péronnas. Un nouveau rendez-vous important dans une saison où Enzo Mayilla a beaucoup à prouver...

La défaite en Bretagne a laissé des traces. Entré en jeu à la 69e minute face à Concarneau, Enzo Mayilla n’a pas pu inverser le scénario d’une rencontre longtemps fermée avant le penalty concédé en fin de match. Aubagne avait glissé à la 10e place avec 25 points, et devait désormais réagir. Ce vendredi 13 février, au stade de Lattre de Tassigny, les Provençaux accueillaient FBBP pour le compte de la 21e journée. Avant la rencontre, l’adversaire pointait au 15e rang et accusait huit longueurs de retard, mais le précédent affrontement s’était conclu sur un score nul et vierge en septembre. Dans un championnat resserré où les écarts restent fragiles, Aubagne devait consolider sa position.

Le résumé de la rencontre

Aubagne FC a retrouvé le sourire en s’imposant 1-0 face au FBBP au terme d’une rencontre maîtrisée dans l’ensemble. Les Provençaux ont rapidement pris le contrôle du jeu, imposant leur rythme et se montrant dangereux dans les transitions. Après plusieurs situations en première période, ils ont fini par être récompensés à la 61e minute grâce à Bentoumi, opportuniste dans la surface pour convertir l’un des temps forts aubagnais. Bien en place défensivement, Aubagne s’est fait peur mais est parvenu à préserver son avantage.

L’attaquant prêté par l’ASSE, Enzo Mayilla, est quant à lui entré à la 81eme. Après une phase aller séduisante, l’attaquant stéphanois traverse une période plus compliquée sur le plan individuel. Un apprentissage qui servira pour la suite de sa carrière professionnelle. Prochain rendez-vous dans une semaine.