L’ASSE se rend à Guingamp ce samedi soir (20h) au Stade de Roudourou pour le compte de la 23ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts veulent enchaîner sur la pelouse des Bretons pour maintenir la pression sur le podium. Voici le onze que devrait choisir Philippe Montanier pour ce déplacement dans les Côtes-d’Armor.

Vainqueur de Montpellier pour sa première en tant que coach des Verts, Philippe Montanier espère avoir redonné confiance à son groupe avant ce déplacement à Guingamp. L’ASSE ambitionne de remonter en Ligue 1 en fin de saison et souhaite rapidement retrouver le podium. Face à des Bretons à la relance, les joueurs ligériens n’auront pas le droit à l’erreur pour prouver qu’ils sont toujours de sérieux prétendants à la montée directe.

Un retour pour l’ASSE

Opéré du ménisque il y a plusieurs semaines, Maxime Bernauer a pu retrouver les pelouses du Centre Sportif Robert Herbin. L’ancien du Paris FC pourrait finalement rejouer avant la fin de la saison même si le staff ne devrait pas prendre de risque après une absence de plusieurs mois.

Le coach de l’ASSE devra également à nouveau composer sans Florian Tardieu. Touché au genou en début de semaine dernière, le milieu est proche d’un retour avec le groupe. L’ancien troyen a pu retoucher le ballon cette semaine à l’entraînement.

Philippe Montanier à également pu voir Chico Lamba être de retour en individuel depuis plusieurs jours. Si aucun risque ne sera pris avec l’ancien joueur d’Arouca, il devrait prochainement pouvoir réintégrer les séances collectives.

Le défenseur avait quitté ses partenaires, le 24 janvier dernier à Reims, tout comme Mahmoud Jaber. Contrairement au Portugais, le milieu de l’ASSE n’a pas encore été autorisé à reprendre l'entraînement en individuel. L’ancien joueur du Maccabi Haïfa devra encore patienter avant de retrouver la compétition.

Suspendu et blessé à la suite de son expulsion face à Boulogne, il y a deux semaines, Joao Ferreira ne sera pas de la partie ce soir sur la pelouse de Roudourou.

Absent du groupe la semaine dernière, Paul Eymard s’est entraîné normalement cette semaine mais n’est pas retenu pour cette rencontre. Légèrement touchés physiquement, Gautier Larsonneur et Mickaël Nadé sont également disponibles.

Montanier reconduit sa ligne défensive

S’il est géné à la cheville depuis plusieurs jours, Gautier Larsonneur pourra bel et bien tenir sa place ce samedi soir. Sauf surprise, il sera dans la cage stéphanoise à Roudourou. L’ancien brestois espère ramener un second clean sheet consécutif après le succès un but à zéro de l’ASSE face à Montpellier, le week-end dernier.

Si Gautier Larsonneur a réalisé un clean sheet la semaine dernière, il le doit aussi à sa ligne défensive. Après la victoire face au MHSC, Philippe Montanier à avoué qu’il avait mis en place un plan de jeu pour que son gardien ne soit pas mis à contribution. Un choix qui s’est avéré payant puisque le breton n’a pas été inquiété durant la rencontre.

L’entraîneur stéphanois ne devrait pas changer sa ligne défensive après ce succès. Après une nouvelle bonne prestation, Kévin Pédro devrait à nouveau occuper le poste de latéral droit. Dans l’axe, Julien Le Cardinal a parfaitement débuté son aventure à l’ASSE en offrant la victoire aux siens pour son premier match.

L’ancien lensois devrait être associé à Mickaël Nadé, qui n’a jamais manqué un match avec les Verts en Ligue 2 cette saison. Enfin, Ben Old, qui a sans doute réalisé sa meilleure performance en tant que latéral gauche, devrait enchaîner ce samedi.

L’ASSE offensive au milieu

Première recrue hivernale de l’ASSE. Abdoulaye Kanté a pu faire ses premiers pas avec son nouveau maillot le week-end passé. Remplaçant au coup d’envoi, l’ivoirien avait pu entrer en jeu en seconde période. Il devrait être préféré à Luan Gadegbeku au poste de numéro six pour connaître sa première titularisation avec les Verts.

Devant l’ancien troyen, Igor Miladinovic devrait à nouveau être titularisé. Ce qui ne devrait pas être le cas d’Aïmen Moueffek. Le milieu formé à l’ASSE devrait être sur le banc au profit d'Augustine Boakye. L’ancien joueur de Wolfsberger avait été replacé dans l’axe par son entraîneur la semaine dernière au cours de la rencontre face à Montpellier. Philippe Montanier devrait cette fois-ci directement lancer le ghanéen au milieu de terrain.

Une attaque stéphanoise toujours en panne

Si la copie de l’ASSE face à Montpellier à été rassurante sur le plan défensif, l’attaque n’a pas procuré le même effet. Le portier montpelliérain n’a pas été inquiété par les situations s'étant présentées aux offensifs stéphanois le week-end passé. Les Verts s’en sont remis à un but de leur nouveau défenseur, Julien Le Cardinal pour s’imposer.

Philippe Montanier devrait effectuer un changement dans son trio offensif ce samedi du côté de Guingamp. Sur l’aile droite, Irvin Cardona devrait retrouver une place de titulaire avec le replacement d’Augustine Bokaye au milieu de terrain. De l’autre côté, Zuriko Davitashvili, qui espère enfin ouvrir son compteur buts en 2026, devrait enchaîner. Enfin, en pointe, Lucas Stassin devrait aussi obtenir une nouvelle titularisation.