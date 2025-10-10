Écarté de la rotation à l’ASSE, Dylan Batubinsika pouvait espérer retrouver du rythme en sélection ce vendredi. Cela aurait pu se faire à l’occasion du déplacement de la RDC au Togo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Jamais apparu en Ligue 2 depuis la reprise et totalement écarté des plans de Eirik Horneland. Dylan Batubinsika comptait sur la sélection. Il espèrait reprendre du rythme et de la visibilité. Le défenseur central a été appelé par Sébastien Desabre pour cette trêve d’octobre. Cette période est marquée par deux rendez-vous décisifs. Ces événements sont sur la route du Mondial 2026.

Ce vendredi 10 octobre, les Léopards affrontaient le Togo à Lomé dans le cadre de la 9e journée du groupe B. Deuxième avec 16 points derrière le Sénégal (18 pts), la RDC n’avait pas le droit à l’erreur si elle veut conserver ses chances de qualification pour la Coupe du Monde.

Un match à enjeu sans Batubinsika

Pour Batubinsika, l’enjeu était double. Sur le plan collectif, la victoire est impérative. Sur le plan personnel, ce match pouvait marquer un tournant dans une saison jusqu’ici blanche. En fin de contrat en juin prochain, une performance aboutie pourrait rouvrir des portes… peut-être dès le mercato hivernal.

Résumé du match Togo – RDC

Il n'en sera rien pour Dylan Batubinsika. Le défenseur de l'ASSE ne figurait pas sur la pelouse ni sur la feuille de match de Sébastien Desabre. C'est Rocky Bushiri Kiranga qui accompagnait Chancel Mbemba en charnière centrale. À noter la titularisation de l'ancien stéphanois Nathanaël Mbuku. Au terme de la rencontre, la RDC s'est imposé 0-1 grâce à une réalisation de Cédric Bakambu. Une victoire qui permet aux congolais de rester à deux longueurs du Sénégal dans le groupe B. La RDC devra battre le Soudan mardi tout en espérant un faux pas des Sénégalais contre la Mauritanie pour se qualifier directement. Il faudra autrement passer par les barrages pour espérer disputer une première Coupe du monde depuis plus de 50 ans !