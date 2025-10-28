Après ses défaites à Annecy et contre Le Mans, l’ASSE s’est offert une victoire éclatante face à Pau (6-0) dans un Chaudron en fusion. Un succès qui relance les Verts et confirme les progrès du groupe d’Eirik Horneland.

Dix jours après la claque reçue à Annecy, les Verts devaient réagir à domicile. Mission accomplie. Dès la deuxième minute, Joao Ferreira, en embuscade sur corner, ouvre la marque d’une belle reprise (1-0). Le ton est donné. Portée par un Geoffroy-Guichard bouillant, l’ASSE déroule son football. Boakye, inspiré, lance Duffus qui, plein d’altruisme, sert Cardona pour le second but (2-0, 12ᵉ).

La domination stéphanoise se poursuit sans partage. Tardieu transforme un penalty obtenu par Moueffek (3-0, 42ᵉ) avant que Duffus, déjà décisif, vienne parachever une première période de rêve (4-0, 45ᵉ). Une première mi-temps pleine de rythme et d’efficacité, sans la moindre réaction paloise.

Joshua Duffus, la belle surprise du soir à l'ASSE

Titulaire pour la première fois depuis plusieurs semaines, Joshua Duffus a marqué les esprits. Dès la reprise, l’ancien de Brighton s’offre un doublé en profitant d’un centre dévié de Jaber (5-0, 47ᵉ). Son abattage offensif et son sens du but ont apporté un souffle nouveau à l’attaque stéphanoise.

Cette prestation XXL pourrait bien rebattre les cartes dans la hiérarchie offensive. Une soirée parfaite pour l’Anglo-Jamaïcain, récompensé par une ovation du public forézien à sa sortie.

Un Chaudron retrouvé et une équipe libérée

En fin de match, les remplaçants se sont aussi illustrés. Entré à la 70ᵉ, le Géorgien Davitashvili a marqué un bijou sous la barre (6-0, 78ᵉ), avant de provoquer le carton rouge de Karamoko. Solide défensivement, inspirée offensivement, l’ASSE a livré une prestation complète qui efface les doutes nés après deux revers consécutifs à domicile.

Avec cette victoire éclatante, les Verts reviennent sur le podium et relancent pleinement leur dynamique avant un déplacement périlleux au Red Star. Horneland peut souffler : son équipe a retrouvé ses valeurs, son efficacité et son Chaudron.

Joao Ferreira ouvre le score (1-0) !

Cardona vient déjà faire le break pour les Verts (2-0)

Je crois que Duffus veut envoyer un message ce soir 😅

