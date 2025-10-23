L’ASSE va se déplacer à Annecy ce week-end pour le compte de la 11e journée de Ligue 2. Ce samedi soir, les Verts effectueront l’un des plus courts voyages de la saison avant et lancent une nouvelle semaine à 3 matchs. 2 jours avant la rencontre, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse pour livrer ses impressions. Il n'a pas caché sa priorité pour le prochain mercato hivernal…

Si les dirigeants stéphanois se sont montrés particulièrement offensifs lors de dernier mercato estival, un secteur de jeu reste relativement limité au sein de l'effectif : Le milieu de terrain. Le non-retour de Pierre Ekwah, pour qui l'ASSE a pourtant levé l'option d'achat, est venu perturber les plans d'Eirik Horneland. Tantôt Gadegbeku, tantôt Tardieu ou alors Jaber, ils ont tous été testés en sentinelle devant la défense. Sans véritablement convaincre sur la durée. De quoi impacter l'équilibre encore et toujours fragile de l'AS Saint-Etienne.

Horneland veut des renforts au mercato

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : « Le groupe est un peu déséquilibré car fourni offensivement et défensivement. Un peu moins au milieu, mais oui ça peut changer lors du prochain mercato. »

Des renforts et ... des départs à l'ASSE

Aucun doute, l'ASSE va chercher à renforcer son milieu de terrain. Le Dunkerquois Enzo Bardeli reste observé pour apporter de la créativité. D'autres noms sont étudiés pour les postes de sentinelle et latéral gauche. Il reste 7 rencontres à l'AS Saint-Etienne avant de pouvoir se renforcer.

Si le mercato est encore loin, plusieurs joueurs pourraient quitter le Forez. On pense naturellement à Dylan Batubinsika ou Yvann Maçon qui n'avaient pas trouvé preneur en aout. Mais c'est également le cas de Ben Old pour qui l'ASSE cherchait cet été un prêt pour sa progression.

En attendant les ajustement, Eirik Horneland et ses hommes devront prendre des points pour se rapprocher de l'objectif : La Ligue 1.