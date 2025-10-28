Trois jours après la déroute à Annecy (4-0), les Verts reçoivent ce mardi soir (20h30) le Pau FC, véritable équipe surprise de ce début de saison de Ligue 2 BKT. L’actuel troisième du championnat arrive dans le Forez après avoir lui aussi subi un revers important face à Dunkerque (3-0). Saint-Étienne aura donc à cœur de se racheter devant ses supporters. Sur le bord de la pelouse, BeIN Sports recueille les propos d'Erik Horneland.

Le Pau FC, troisième avec 21 points, s’invite donc dans un Chaudron plein à craquer. Les Verts, quatrièmes avec 20 points, ont un objectif clair : stopper l’hémorragie défensive et relancer une dynamique positive à domicile. Une victoire inspirerait d’ailleurs bien les Stéphanois avant un déplacement périlleux au Stade Bauer pour y défier le Red Star, autre invité surprise de ce début de saison et actuel deuxième avec 23 points avant cette journée.

Le Pau FC et Saint-Étienne restent toutes deux sur une série de deux matchs sans victoire, ponctuée d’une lourde défaite lors de la dernière journée, ainsi que d’une suspension dans l’entrejeu pour chacune des équipes (Miladinovic côté Stéphanois, Kanté côté Palois).

Dans un Chaudron bouillant, devant près de 32 000 spectateurs, la pression sera sur les épaules des Palois. De quoi, peut-être, libérer les Stéphanois et relancer la machine verte. Au micro de BeIN Sports, Eirik Horneland se confie sur l'importance de ce match.

Un match très important pour nous.

En difficulté sur les derniers matchs, les Verts doivent se ressaisir selon le coach :

“C’est un match très important pour nous. Toute l’équipe doit être unie et travailler ensemble, avec un visage conquérant, compact offensivement comme défensivement, tout au long du match.”

La consistance, qui fait défaut à l’équipe depuis le début de la saison, devra être trouvée ce soir pour renverser une formation paloise auteur d’un bon début de championnat.

Un retour déterminant

Après avoir purgé sa suspension, le coach s’estime heureux du retour de Maxime Bernauer :

“Pour nous, quand Max Bernauer a pris son rouge, ça a été dur. La suspension de trois matchs, ajoutée à la blessure de Chico Lamba, a été très préjudiciable. Son retour est très important. C’est un leader, aussi bien défensivement qu’avec le ballon. Il nous apporte une vraie qualité de relance.”

Aligné au côté de Nade en défense centrale il retrouve sa position préférentiel.