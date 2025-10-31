La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict après les incidents et expulsions survenus lors des dernières journées de Ligue 2. L’ASSE, Pau FC et Red Star sont tous concernés.

Outre Igor Miladinovic lourdement sanctionné, plusieurs autres acteurs de la Ligue 2 ont été sanctionnés.

Trois matchs fermes pour Miladinovic

Expulsé à Annecy pour un geste aussi brutal qu’inattendu, Igor Miladinovic ne s’en sort pas à bon compte. Le milieu offensif serbe de l’AS Saint-Étienne a écopé de trois matchs de suspension ferme, une décision sans appel de la commission de discipline de la LFP. Déjà privé du match contre Pau (match purgé mardi), il manquera également les deux prochaines rencontres de Ligue 2. Il sera de retour pour le 7e tour de Coupe de France.

Karamoko et Kanté sanctionnés à Pau

L’AS Saint-Étienne n’est pas la seule équipe concernée par les sanctions. Setigui Karamoko, ancien stéphanois aujourd’hui défenseur au Pau FC, a, lui aussi, été expulsé lors de la rencontre face aux Verts. La commission lui a infligé un match de suspension ferme, accompagné d’un second match avec sursis.

Son coéquipier Ousmane Kanté, également sanctionné pour des comportements jugés excessifs, sera écarté un match ferme en Ligue 2. Ces deux absences pèseront dans l’effectif palois, qui lutte pour s’installer durablement dans le haut du tableau de Ligue 2.

LFP : des décisions multiples en Ligue 2

Outre les suspensions liées à l’ASSE et Pau, la commission a également tranché dans d’autres dossiers. Le Red Star, adversaire de Saint-Étienne lors de la prochaine journée, devra faire sans Pierre-Emmanuel Bourdeau, son entraîneur adjoint. Ce dernier est suspendu un match de toutes fonctions officielles (banc, vestiaires, etc.) après son comportement à Dunkerque.

Enfin, Tairyk Arconte (Rodez) écope d’un match ferme après son cinquième avertissement de la saison, une sanction automatique qui prendra effet dès le 4 novembre prochain.

Source : LFP