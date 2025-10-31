Porté par un doublé de Bentayeb, l’ESTAC a renversé Amiens au Stade de l’Aube (3-1) et confirme son statut de favori à la montée. L’AS Saint-Étienne, désormais dauphin, est prévenue.

L’ESTAC continue d’imposer son rythme en tête de la Ligue 2 BKT. Ce mardi soir, les hommes de Stéphane Dumont ont signé leur septième succès consécutif à domicile en dominant Amiens (3-1), malgré une entame de match compliquée. Cueillis à froid en première période, les Troyens ont réagi après la pause grâce à un Bentayeb décisif et un El Idrissy opportuniste.

Troyes déroule et affirme sa suprématie à domicile

Malgré plusieurs occasions franches dès les premières minutes, l’ESTAC s’est fait surprendre par l’ouverture du score amiénoise à la 30e minute. Une piqûre de rappel qui n’a pas entamé la confiance d’un groupe sûr de ses forces. L’équipe a su faire le dos rond et inverser la tendance, dans une ambiance survoltée au Stade de l’Aube.

Bentayeb, serial buteur et patron offensif

Tawfik Bentayeb a une nouvelle fois porté les siens. L’attaquant a inscrit un doublé en cinq minutes (48e sur penalty, 53e), portant son total à huit réalisations cette saison. Il trône désormais seul en tête du classement des buteurs de Ligue 2.

Tawfik Bentayeb, attaquant de l'ESTAC :

"J'avais à cœur de réagir après le dernier match. Je suis content d'avoir marqué. Nous n'avions pas bien entamé le match. Ce n’était pas notre football. Mais la seconde a été un modèle de notre jeu. À la mi-temps, on s'est dit que ce n'était pas assez. Dans les courses et dans le pressing. On prend un but logique, mais on a réagi et assumé notre première place. On a montré un autre visage."

"7 victoires en 7 matchs à domicile ? C'est important de jouer devant nos supporters. On a la maîtrise. On fait ce qu'on veut faire. Quel que soit le scénario, on sait qu'on a les armes pour renverser les situations. Pour rester leader, il faut toujours se remettre en question. C'est notre force aujourd'hui. On veut faire les choses tous ensemble. Gagner à domicile est toujours important sans perdre à l'extérieur."

L’ASSE attendue par l'ESTAC

Cette victoire conforte l’ESTAC en tête du championnat, à quelques jours d’un déplacement périlleux à Pau. Mais c’est déjà le match suivant qui fait saliver : la réception de l’AS Saint-Étienne au Stade de l’Aube, un duel qui s’annonce décisif dans la lutte pour la montée directe.

Le discours d’après-match de Martin Adeline en dit long sur l’état d’esprit du groupe :

Martin Adeline, Milieu de l'ESTAC :

"On arrive à enchaîner devant notre public. On a délivré beaucoup d'énergie dans le derby. C'est dur de remettre la machine en route, mais on s'est dit les choses à la mi-temps. C'est cool. J'insiste sur la force de ce groupe qui est génial. Les remplaçants ont un rôle très important. L'état d'esprit du groupe est très important. C'est une symbiose collective dans tout le club. Tout le monde veut qu'on réussisse. Et ça se ressent sur le terrain pour l'équipe. Je sens un amour du maillot. Beaucoup plus que ces dernières années. C'est une ambiance générale où tout le monde pousse vers le haut. Le plus important sera de poursuivre. Si on veut rester en haut, il faut l'emporter à la maison. Y compris pour la prochaine réception qui sera celle de l'AS Saint-Étienne."

L’ASSE est prévenue : Troyes, solide et ambitieux, ne compte rien lâcher.

Source : ESTAC / Conférences de presse d’après-match