Portée par un festival offensif et une envie retrouvée, l’ASSE a écrasé Pau (6-0) à Geoffroy-Guichard. Un score fleuve après un lourd revers subit quelques jours plus tôt sur la pelouse du Parc des Sports d'Annecy.

C’était le match de la réaction. Après un naufrage à Annecy (4-0) et une série qui commencé à devenir inquiétante, l’ASSE se devait une réponse. Elle l’a donnée de la plus belle des manières. Face à une équipe de Pau alors 3ᵉ avant la rencontre, les Stéphanois ont livré une prestation aboutie et tranchante. Dès la 2ᵉ minute, Ferreira ouvre le score. Dix minutes plus tard, Cardona double la mise. Puis Tardieu transforme un penalty, Duffus marque deux fois, et Davitashvili clôt le récital. 6-0, rideau.

Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou salue « un match plein phare et volume à fond ». Pour le consultant BeIN Sports, cette équipe stéphanoise a « retrouvé le droit chemin » après avoir roulé à contresens. Résilience, caractère, envie. Tout ce qui avait disparu les semaines précédentes est réapparu dans un Chaudron en fusion.

L’ASSE version Horneland : une mécanique bien huilée

Le succès face à Pau n’est pas un simple accident positif. Il est le fruit d’un travail tactique et d’un état d’esprit collectif retrouvés. Horneland avait tranché dans ses choix : retour de Bernauer, titularisations de Duffus et Cardona. Le pari est gagnant. Les entrants, comme le souligne Guillou, ont peut-être « bousculé l’ordre établi ».

Le pressing est cohérent, le repli est appliqué, la structure défensive solide. « À la récupération, Jaber joue vers l’avant. Pour conclure cette action collective, Duffus offre un tapis rouge à Cardona sur son chemin de la gloire. [...]. L’ASSE a maîtrisé les événements avec sérieux et caractère ». Tous les ingrédients d’une équipe bien réglée.

Garder le cap avant le choc au Red Star

Au-delà du score, c’est l’attitude globale qui rassure. Comme l’écrit Guillou, « le onze de départ ne s’est jamais arrêté de courir ». C’est cette implication totale, couplée à une efficacité clinique, qui a fait la différence. Pau n’a presque jamais existé, malgré quelques incursions bien gérées par Larsonneur.

Avec cette victoire, l’ASSE double Pau et le Red Star en s'emparant de la 2ᵉ place du classement. Et c’est justement au Red Star que les Verts se déplacent samedi prochain. Pour confirmer, il est « Important pour les prochaines sorties de garder le cap. D’avoir les bons capitaines de route », dixit Guillou. Les voyants sont repassés au vert. À Sainté de rester à fond la caisse.