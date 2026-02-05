Philippe Montanier et son adjoint, Stéphane Lièvre, vont connaître leurs toutes premières minutes sur le banc de l’ASSE ce samedi face à Montpellier. Arrivés dimanche dernier, les deux hommes se sont rapidement mis au travail afin de préparer les prochaines échéances. Retour sur les premiers pas du nouveau duo stéphanois du côté de Saint-Étienne.

Philippe Montanier va découvrir l’ASSE en tant que coach. Il y a 27 ans, ce dernier a terminé sa carrière de gardien de but sous le maillot stéphanois. Aujourd’hui entraîneur depuis de nombreuses années, il devra, grâce à son expérience, aider l’AS Saint-Étienne à retrouver la Ligue 1. Il peut compter sur son fidèle adjoint, Stéphane Lièvre, avec qui il a permis à Toulouse de retrouver l’élite. Dans l’Inside proposé sur la chaîne YouTube de l'ASSE, les deux hommes se sont exprimés.

Philippe Montanier met directement les choses au clair !

Pour travailler sereinement et efficacement, il faut immédiatement se concentrer sur l’essentiel. Pour cela, l’ASSE peut compter sur Philippe Montanier, qui a déjà fixé plusieurs règles importantes dès ses premières séances.

Philippe Montanier (coach de l'ASSE) : "Avant de sortir, je vais vous montrer la séance, pour que vous voyez bien. Vous mettez tous vos portables ici (dans la boîte). Quand vous arrivez ici, on se concentre sur le travail [...]. Ok ? Je vous dit "ok", mais je ne vous demande pas votre avis. C'est comme ça. Duel, protèges tibias, obligatoires, parce que vous jouez avec en match. Duels, mais pas de blessés, donc duels loyaaux, pas de coups... travail des appuis... J'ai confiance en vous, ils m'ont tous dit que vous étiez des gars sérieux. Si vous sentez un petit truc, vous arrêtez. C'est pas parce que vous arrêtez 20 minutes avant que vous ne jouerez pas le samedi"

Stéphane Lièvre prêt à découvrir le Chaudron et les supporters de l'ASSE

Porter le maillot de l’ASSE ravive des souvenirs chez Stéphane Lièvre. L’adjoint de Philippe Montanier se montre déjà impatient de découvrir Geoffroy-Guichard ce samedi.

Stéphane Lièvre (ASSE) : "Il y a, à peu près 40 ans j'avais ce maillot là comme tout ceux de ma génération. Etre ici aujourd'hui cest une fierté personnelle et j'ai aussi des personnes de ma famille qui sont stéphanois. Maintenant, jai hâte de pouvoir me retrouver le week-end prochain ici, avec le devoir du sentiment accompli, car cest plus que nécessaire ici"