L’ASSE accueille Montpellier à l’occasion de la 22ème journée de Ligue 2. Philippe Montanier, le nouveau coach stéphanois s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer cette partie. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “ Les blessures : "Flo Tardieu en aura pour plusieurs semaines. Il a glissé mardi. Il est touché au genou,au ligament latéral interne. C'était vraiment très douloureux. Cardona était un peu fièvreux ce jeudi. On a préféré qu'il ne s'entraîne pas avec un peu de fièvre, mais ça devrait être bon pour samedi.

Aucun retour sur les blessés. Ils sont plutôt dans les temps. Si le métabolisme va bien, ça va être 2-3 semaines. Si ça ne va pas trop bien, ce sera plus 6 semaines. Je ne préfère pas vous donner de délais qui ne correspondent pas à la réalité. Même nous, on ne sait pas trop.

Gautier Larsonneur ? Il a un petit souci à la cheville. Il sera là samedi."

Une équipe fraiche

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Est-ce parce qu'un nouveau coach, un nouveau discours, ou parcequ'ils passent vite à autre chose ? Je ne sais pas mais je les ai senti frais et très dynamiques dès mardi. Les attentes du Public ? Ne pas ressentir ce que souhaitent les supporters, ce serait avoir le nez bouché. Forcément, il y a une grosse attente. Ils en ont conscience. Mais, il ne faut pas que ça nous écarte de notre objectif, qui est de bien de se préparer, de faire ce qu'il faut pour samedi et gagner le match samedi."

Quatre valeurs de base pour Montanier

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Les valeurs ne sont pas exhaustives. J'en ai trois ou quatre qui sont importantes. J'ai communiquées aux joueurs ces valeurs : la rigueur, la discipline, l'humilité et l'ambition.

Certains m'ont dit parlé de valeur de respect. On l'ajoute. Les joueurs vont aussi co-construire ces valeurs de groupe. Là, on n'a pas trop le temps, mais, tout projet sportif, c'est surtout une aventure humaine et ça se construit d'abord sur les valeurs. C'est d'autant plus facile qu'on est dans une région où les valeurs sont fortes."

Un vestiaire plus propre à l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “On parle de rigueur, de discipline, mais pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. C'est vrai, quand ils arrivent, ils mettent leur portable dans une boite. Ça n'a pas posé de problème. Le vestiaire, je ne le trouvais pas nickel. C'est important. On doit respecter la femme de ménage. Je ne veux pas voir des chaussures qui traînent, etc. On a fait un peu le ménage là-dessus. Ce matin, j'étais content. Quand je suis arrivé dans le vestiaire, c'était nickel. La femme de ménage m'a remercié parce qu'elle peut faire son travail. Nettoyer ok mais ce n'est pas son travail de ramasser les affaires des joueurs."

L'ASSE devra être carrée

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Ce sont des détails, comme pour les retards et les amendes. Les amendes c'est particulier parce qu'il y en a, ça ne pose pas de problème de payer une amende. Pour d'autre si. Mais il n'y a pas eu de retard. Tout le monde a été très discipliné.

C'est des petits détails qui reflètent un peu la valeur de rigueur et de discipline qui se fait pas que sur le terrain, mais aussi en dehors. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et je ne peux pas fonctionner si ce cadre-là n'est pas respecté. C'est ce que je leur ai expliqué. Je ne peux pas fonctionner si ce n'est pas carré partout. Apparemment, tout le monde a adhéré. Quand c'est l'entraîneur qui dit, c'est lui qui choisit l'équipe. Donc en général, quand je dis quelque chose, ça suit. On essaye de le dire avec la manière."