L’AS Saint-Étienne continue de moderniser son expérience supporters. Récemment, le club a officiellement lancé ASSE Flex, un nouveau service intégré à la billetterie, pensé pour offrir davantage de souplesse aux fans des Verts. Une initiative inédite qui pourrait bien séduire un public parfois freiné par les aléas du quotidien.

Depuis de nombreuses saisons, la Bourse d'échange a été mise en place pour permettre aux abonnées ne pouvant pas se rendre dans le Chaudron de revendre leur place. Désormais, l'ASSE lance une formule permettant à tous d'annuler leur venue jusqu'à l'avant-veille d'une rencontre sans avoir à se justifier.

ASSE Flex : plus de liberté pour les supporters

Avec ASSE Flex, les supporters disposent désormais d’une solution simple pour faire face aux imprévus. Le principe est clair : annuler sa place de match jusqu’à 48 heures avant le coup d’envoi, sans avoir à fournir le moindre justificatif, et obtenir un remboursement de 90 % du prix du billet (hors coût du service). Une vraie nouveauté dans le paysage du football français.

Ce service concerne les rencontres disputées par l’équipe professionnelle masculine à Geoffroy-Guichard, à l’exception du Musée des Verts et des matchs des Féminines. L’activation d’ASSE Flex reste totalement facultative et peut être souscrite jusqu’à 72 heures avant la rencontre, laissant ainsi une marge de manœuvre appréciable.

Une annulation simple et rapide

Côté utilisation, tout a été pensé pour aller à l’essentiel. En quelques clics depuis un smartphone, le supporter peut accéder à la plateforme d’annulation d’EmbedCover, sélectionner la place concernée et renseigner son IBAN. Le remboursement est ensuite effectué par virement bancaire sous 48 heures, sans paperasse ni échange inutile.

Attention toutefois : le service ne s’applique pas en cas d’annulation du match par l’organisateur, de sanction administrative ou disciplinaire, ou si la demande est effectuée moins de 48 heures avant le début de la rencontre.

Une initiative dans l’air du temps

Avec ASSE Flex, le club du Forez montre sa volonté de s’adapter aux nouvelles attentes de ses supporters, en conciliant passion du stade et contraintes personnelles. Une mesure qui pourrait encourager certains hésitants à franchir plus souvent les portes de Geoffroy-Guichard, tout en sécurisant leur achat.

Une chose est sûre : l’ASSE continue d’innover pour rester au plus près duPeuple Vert.