L’AS Saint-Étienne (ASSE) a fait un choix fort en confiant son banc à Philippe Montanier. Connu pour sa flexibilité tactique et sa capacité à fédérer, l’ancien coach du TFC, vainqueur de la Coupe de France 2023, arrive avec des idées claires. Retour sur une interview fondatrice accordée en 2020, éclairante sur sa vision du jeu et du groupe.

Après des passages marquants à la Real Sociedad, Lens ou encore Toulouse, Montanier succède à Eirik Horneland avec un double héritage à porter : relancer une équipe ambitieuse et poursuivre le travail entamé avec la jeunesse verte. Dans une interview accordée à Onze Mondial en 2020, il détaillait déjà les principes qui fondent son approche d’entraîneur. Des propos qui résonnent aujourd’hui.

Le système au service des joueurs pour Montanier

« Il faut tenir compte des forces et faiblesses de l’équipe pour mettre en place le système le plus performant. » Cette phrase résume bien la philosophie de Philippe Montanier. S’il a longtemps été adepte d’un 4-4-2 rigide, il a progressivement évolué vers plus de flexibilité : « À mes débuts, j’étais très orienté vers un 4-4-2 assez dogmatique, puis je suis passé tout doucement vers le 4-3-3. Maintenant, j’essaie d’avoir plus de flexibilité, ça dépend beaucoup de l’effectif à disposition. »

L’exemple lensois, où il a souvent opté pour un 3-4-3, confirme cette volonté d’adaptation. Montanier est de ceux qui préfèrent « faire un costume sur mesure avec les joueurs que l’on a », pour reprendre ses propres mots. Cette approche pragmatique semble parfaitement taillée pour l’effectif actuel de l’ASSE, entre jeunes talents à valoriser et joueurs d’expérience à relancer.

Montanier : flexible, mais structuré

Pour Montanier, la tactique ne se limite pas à une animation préférée mais aussi à un contexte : « Il y a des principes de jeu immuables, défensivement ou offensivement, mais on essaie, enfin pour ma part, de coller à l’ADN du club. On entraîne pas la Real Sociedad en Espagne comme Nottingham Forest en Angleterre. On a des principes qui ne bougent pas, mais il faut s’adapter à l’atmosphère. C’est sûrement cette adéquation-là qui te permet d’avoir une bonne alchimie dans le club où tu exerces. »

Il cite notamment l’exemple de Jorge Sampaoli et sa capacité à faire évoluer le système en plein match. Un modèle d’intelligence de jeu auquel il adhère : « C’est une palette intéressante pour l’entraîneur, être flexible et changer de système pour perturber l’adversaire, revenir au score, maintenir un avantage… »

Le message est clair : à Saint-Étienne, il ne faudra pas s’attendre à un schéma figé. Montanier cherchera à s’adapter à l’adversaire, au contexte et surtout à son groupe. Virage à 360 degré pour l'ASSE ?

Créer un collectif : l’art de la gestion humaine

L’autre pilier de sa méthode ? La gestion du groupe. Montanier accorde une importance capitale à l’unité du vestiaire : « Il faut savoir créer un groupe, un état d’esprit commun, en jonglant avec des joueurs aux ambitions différentes. »

Formé comme éducateur, ce pédagogue né est resté fidèle à ses valeurs : « J’ai toujours aimé travailler avec les jeunes, car ils progressent constamment, c’est enrichissant. » Une vision qui colle parfaitement avec l’ADN stéphanois et la politique de formation du club.

Le résultat comme ultime validation

« C’est le résultat qui valide une méthode. » Derrière cette formule se cache une conviction profonde : l’efficacité prime sur les dogmes. Montanier est un entraîneur de terrain, pas un idéologue. Il sait qu’en Ligue 2 (ou à la lutte pour le maintien en Ligue 1), le temps et la patience sont des luxes. Il mise donc sur un football structuré, collectif et adapté au contexte.

Avec lui, l’ASSE espérer retrouver un équilibre entre jeu et efficacité, projet de jeu et pragmatisme. Un entraîneur expérimenté, lucide, et surtout, pleinement conscient des réalités du football moderne.

Source : Onze Mondial (n°336 – 2020)