La famille Nicollin ne vend pas le Montpellier (MHSC). Réunis en conférence de presse ce mardi, Laurent et Olivier Nicollin ont officialisé leur décision de conserver le club, mettant fin à plusieurs mois de négociations avec un repreneur identifié.

Le suspense a duré plusieurs mois. Des discussions avancées avec un groupe baptisé GSS, une offre sérieuse sur la table, un projet structuré et des interlocuteurs jugés crédibles des deux côtés. Et puis, à l'issue d'une ultime discussion entre les deux frères, la décision tombe : non. Montpellier reste dans la famille Nicollin, pour la 53e année consécutive.

MHSC : les frères Nicollin gardent le club, une décision prise par les tripes

Olivier Nicollin résume la mécanique de cette volte-face. « On a pesé les plus, les moins, et on s'est aperçu qu'il y avait plus de moins dans la colonne que de plus », explique-t-il, avant de couper court à toute interprétation négative sur GSS : « C'était des gens très sérieux qui avaient mené leur projet. C'est juste qu'à un moment, quand on s'est retrouvés tous les deux à se dire qu'est-ce qu'on fait, on s'est dit non, on ne fait pas. »

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Ligue 2 : Zoumana Camara (MHSC) tape du poing sur la table

L'émotion comme boussole, le passé comme ancre au MHSC

Laurent Nicollin prend ensuite le relais pour expliquer ce qui a finalement basculé la balance. La descente en Ligue 2, l'amertume du nouveau stade qui ne se fera pas, les difficultés financières liées à l'effondrement des droits télé : tout plaidait pour la cession. Et pourtant. « Plus ça approchait, plus c'était vide que j'arrivais au bout », confie-t-il. La finale de la Gambardella, perdue mais disputée par les jeunes du club, a agi comme un électrochoc. « Les victoires de la Gambardella ont boosté tout le monde. Et moi, quand les gens sont boostés, ça me booste aussi. »

Olivier pose la question de fond : quelle part de comptable, quelle part d'affectif dans cette décision ? « C'est beaucoup d'affectif. Parce que si c'était que comptable, on a rajouté les fonds depuis longtemps. » Et de conclure : « C'est la folie du sport et la folie du foot. » Une histoire familiale qui attaque sa 53e année avec le club, des souvenirs de Coupe de France 1990, du titre de champion 2012, des joies et des larmes les plus intenses de leur vie : l'engagement des Nicollin avec Montpellier ne relève pas d'une logique d'investissement classique.

Un budget de 19-20 millions, une situation financière stabilisée

Sur le plan économique, les deux frères essayent d'être rassurants. Le club a passé le contrôle de la DNCG en juin, et le budget de la saison à venir est estimé à environ 19 à 20 millions d'euros. Un montant conséquent pour un club de Ligue 2, même si la descente a mécaniquement réduit les revenus, notamment lors des démarches auprès des partenaires. « Quand vous allez voir un partenaire potentiel et vous lui dites qu'on est en Ligue 2, c'est moins sexy », reconnaît Olivier Nicollin.

La porte reste cependant ouverte à une participation minoritaire de sociétés locales dans le capital du club. « L'idée, c'est d'avoir les forces vives de la région qui nous accompagnent », précise Olivier. Le modèle reste à structurer, aucun calendrier n'est arrêté, mais la réflexion est lancée. Les collectivités semblent alignées : le maire Mickaël Delafosse et le président de département ont tous deux exprimé leur soutien au maintien des Nicollin à la tête du club.

MHSC : Un recrutement en marche malgré les turbulences

La décision de ne pas vendre n'a été actée que depuis une quinzaine de jours, et Laurent Nicollin concède volontiers que cette période d'incertitude a pu ralentir la machine. Mais il glisse une information en fin de conférence qui fait sourire : « J'ai eu un accord il y a une heure avec un joueur qui va arriver dans un jour ou deux. Le coach aura un joueur de plus qu'il souhaitait ardemment. » L'identité du joueur n'a pas été révélée. Florian Tardieu ?

Sur les objectifs de la saison, le ton est mesuré et honnête. « Prenons du plaisir. Et si on prend du plaisir, c'est qu'il y aura des victoires. » Laurent Nicollin souligne par ailleurs la densité du championnat à venir, avec une douzaine de clubs ayant déjà évolué en Ligue 1 dans le même groupe. Une Ligue 2 historiquement relevée, pour un Montpellier qui repart de zéro avec ses propriétaires historiques et, désormais, l'envie retrouvée.

Source : Conférence de presse Laurent et Olivier Nicollin