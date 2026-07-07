C’est le grand virage marketing et commercial de cet été dans le Forez. Dès ce mercredi, les supporters stéphanois découvriront un tout nouveau sponsor principal sur la face avant de la tunique de l'ASSE pour la saison 2026-2027. Pourtant, le club a annoncé l'enrichissement du partenariat avec Kelyps Intérim, qui était visible sur la poitrine des Verts depuis plusieurs saisons ?

Loin de se séparer, le club stéphanois et le groupe ligérien viennent en réalité de sceller une alliance encore plus étroite. Partenaires de confiance depuis 2022 et initialement liés jusqu'en 2028, le spécialiste régional du recrutement par intérim, CDD et CDI et l'ASSE annoncent un renforcement spectaculaire de leur relation économique et humaine.

Pour cette nouvelle saison, Kelyps Intérim fait simplement évoluer sa stratégie de visibilité pour s’afficher de manière ultra-stratégique sur d'autres emplacements clés du club. On retrouvera notamment la marque ligérienne sur la face avant des maillots pré-game domicile et extérieur lors des échauffements, mais également sur la manche gauche des professionnels masculins ainsi que sur le bas du dos de l'équipe féminine.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

L'ASSE garde un ancrage local

Cette restructuration majeure s'inscrit dans un plan pluriannuel ambitieux. L’AS Saint-Étienne et le Groupe Kelyps franchissent une étape supérieure avec une volonté claire de valoriser un ancrage territorial fort, tout en faisant rayonner des valeurs communes de proximité, de collectif et de haute performance.

ASSE : ce qui attend les supporters pour les nouveaux maillots

Le maillot pré-game de l'ASSE devient ainsi le symbole d’une alliance moderne entre une institution historique du football français et une entreprise locale en pleine croissance, convaincue que chaque réussite se construit en amont, collectivement, dans la préparation, la concentration et la cohésion.

La réaction d'Ivan Gazidis

Ivan Gazidis, Président de l'ASSE : "Nous sommes très fiers de continuer à écrire l’histoire que l’on a débutée avec le Groupe Kelyps. Si celle-ci évolue pour l’exercice à venir, avec une présence enrichie sur nos tenues, nous sommes surtout très heureux de voir notre partenaire permettre à des centaines de personnes de travailler à Geoffroy-Guichard en jour de match et à des milliers d’autres de s’épanouir dans différents secteurs d’activité au quotidien. Par son rôle, le groupe Kelyps est un acteur économique et social important pour le territoire, avec lequel nous sommes ravis de nous associer."

Alexandra Bonnassieux et Antoine Barthélémy, fondateurs et dirigeants du Groupe Kelyps : "Toute l’équipe du Groupe Kelyps est fière et enthousiaste de franchir cette nouvelle étape avec l’ASSE. Dans le cadre de notre partenariat pluriannuel, nous avons choisi d’aller plus loin. En effet, ce club incarne des valeurs qui nous sont chères : la proximité, l’engagement collectif et l’esprit d’équipe, profondément ancrés dans notre territoire ligérien. Être présent sur les maillots pré-game des équipes masculines et féminines, c’est prendre part à ce moment si particulier de la préparation d'avant-match. Nous sommes également très heureux de poursuivre notre présence sur le maillot principal à travers la manche, symbole d’un partenariat qui grandit et s’inscrit dans la durée aux côtés de l’ASSE et de ses supporters."