Zoumana Camara s'est laché. Dans un long entretien accordé à Midi Libre ce lundi, le coach du MHSC a livré un état des lieux sans fard : mercato bloqué par la vente en cours, incertitudes sur l'effectif, dossier Savanier en suspens. Tout en envoyant un message clair à sa direction avant la reprise de ce mercredi.

La formule restera. «J'ai envie d'aller au combat avec certaines armes. Si je dois perdre des soldats, qu'on ne les remplace pas, ma ligne s'affaiblit. C'est un message que j'ai envie de faire passer.» Zoumana Camara n'a pas attendu la conférence de presse de rentrée pour dire les choses. Midi Libre a eu droit à un entretien fleuve dans lequel le technicien héraultais a abordé tous les sujets qui fâchent à l'aube d'un été qui s'annonce chaud au MHSC.

MHSC : Un mercato bloqué par la vente, Camara le dit clairement

Le marché est ouvert depuis le 15 juin. Mais le MHSC est à l'arrêt. «C'est l'attente», résume Camara, qui précise discuter régulièrement avec Bruno Carotti, le directeur sportif, et Laurent Nicollin, le président. Les profils sont définis, les noms identifiés. Mais aucune signature n'aboutit. La raison est connue : la possible vente du club génère une incertitude totale sur les décisions engageantes. «On est dans une période charnière et en même temps dans l'incertitude, c'est ce qui est le plus compliqué», admet-il.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Concrètement, le manque est identifié : un joueur en défense centrale pour pallier le départ non remplacé de Christopher Jullien, et un attaquant. Becir Omeragić n'a pas été remplacé. Et si la piste menant à Enzo Molebe, déjà prêté par l'OL en fin de saison dernière, est évoquée par le coach, «pour l'instant, on n'a pas discuté».

Le dossier Savanier, l'épine dans le pied

C'est le dossier le plus sensible de l'intersaison montpelliéraine. Téji Savanier, meneur de jeu de 34 ans au statut d'icône locale, est en fin de contrat. Sa situation est qualifiée de «compliquée» par Camara, tiraillée entre des contraintes financières et des considérations techniques. «Pour avoir Téji dans l'équipe, il faut deux joueurs dédiés à la perte de balle. Et devant, trois flèches. A-t-on les moyens de faire ça ? Non», tranche l'entraîneur, aussi brutal que lucide. «Dans cette perspective, c'est compliqué de garder un joueur comme lui.»

Le message est à peine voilé : Savanier coûte en organisation collective ce que son talent apporte individuellement. Le bilan est défavorable si l'effectif n'est pas construit pour le soutenir. Une prise de position pour un entraîneur qui apprécie a priori le joueur, mais qui refuse de mentir sur les conditions de son maintien au MHSC.

«Je suis un compétiteur mais je ne fais pas de magie»

Sur le bilan de sa première saison — une relégation douloureuse — Camara n'a pas fui. Il assume, contextualise, et projette. Il rappelle que le MHSC avait besoin d'une reconstruction profonde, qu'il est arrivé dans une période difficile, et que la saison de Ligue 2 qui s'ouvre sera l'occasion de prouver que le travail de fond porte ses fruits. «J'espère que ce sera mieux. Mais je suis content d'être ici, dans ce projet», dit-il, avant d'ajouter que le soutien du président Nicollin est réel et sincère.

Mais la limite est posée sans ambiguïté : «Je ne fais pas de magie». Sans recrues, sans effectif stabilisé, sans visibilité sur l'avenir institutionnel du club, Montpellier aborde la Ligue 2 dans des conditions qui ne permettent pas d'afficher des ambitions de montée immédiate. Camara le sait. Il veut juste que sa direction le sache aussi.

Source : Midi Libre (Maxime Raynaud, Marc Blaquière)