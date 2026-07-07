La relégation de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2 lors de la saison 24/25 avait eu un avantage inattendu pour les supporters des Verts. Retrouver leur équipe le samedi soir en prime time à 20 heures, dans la grande affiche beIN Sports. Mais avec l'arrivée du FC Nantes dans l'antichambre de l'élite, la question se pose désormais : l'ASSE conservera-t-elle ce statut privilégié ?

Interrogé par Onze Mondial, Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de beIN Sports, a évoqué les critères qui guideront la programmation des affiches de Ligue 2 cette saison. Sans promettre un traitement particulier à un club, il a confirmé que Saint-Étienne et Nantes figuraient parmi les locomotives du championnat. De quoi alimenter les interrogations des supporters stéphanois.

Pourquoi l'ASSE occupait si souvent le samedi soir

Il ne faut pas y voir un quelconque favoritisme. Si l'ASSE s'est retrouvée presque systématiquement programmée le samedi soir la saison passée, c'est parce qu'aucun autre club de Ligue 2 n'offrait autant de garanties au diffuseur.

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Les Verts ont tout simplement été la meilleure audience de la saison sur beIN Sports avec une moyenne de 461 000 téléspectateurs par rencontre.

Dans les tribunes, le constat reste le même. Malgré la relégation, Geoffroy-Guichard a accueilli plus de 32 000 spectateurs de moyenne, faisant du Chaudron l'un des stades les plus fréquentés du football français.

À cela s'ajoute un élément souvent oublié : selon le dernier baromètre Odoxa, l'ASSE compte près de 25,7 millions de sympathisants en France. Peu de clubs français peuvent rivaliser avec une telle popularité.

En résumé, si beIN Sports faisait souvent le choix des Verts, c'est avant tout parce que... les supporters répondaient présents.

L'arrivée du FC Nantes redistribue les cartes ?

Cette saison, la donne est toutefois différente.

Avec la descente du FC Nantes, le diffuseur récupère un autre monument du football français. Les Canaris disposent eux aussi d'une très forte base de supporters, d'un stade capable de se remplir et d'une histoire qui dépasse largement le cadre de la Ligue 2.

Interrogé par Onze Mondial, Florent Houzot ne cache d'ailleurs pas sa satisfaction de retrouver des clubs comme Saint-Étienne, Nantes, Metz, Reims ou encore Montpellier.

Pour le responsable de beIN Sports, ces équipes apportent naturellement davantage d'intérêt au championnat grâce à leur popularité, leurs ambiances et leur capacité à attirer les téléspectateurs.

Autrement dit, la grande affiche du samedi à 20 heures ne sera probablement plus réservée quasi exclusivement à l'ASSE.

Vers une garde alternée de la case "samedi soir" ?

Les Verts ne semblent pas près de perdre leur place parmi les clubs les plus exposés. Florent Houzot n'a jamais laissé entendre que le FC Nantes deviendrait automatiquement le nouveau "club vitrine" de la Ligue 2. Au contraire, il explique que la programmation dépendra avant tout de l'attractivité des affiches et des enjeux sportifs.

Les confrontations entre l'ASSE, Nantes, Metz, Reims ou Montpellier devraient logiquement occuper les meilleures cases horaires. Les performances des équipes au fil de la saison auront également leur importance.

Au regard des audiences réalisées l'an passé, difficile toutefois d'imaginer que les Verts disparaissent des affiches du samedi soir. Geoffroy-Guichard reste l'un des plus grands stades du championnat et le Peuple Vert demeure un atout considérable pour le diffuseur.

Une concurrence bénéfique pour BeIN et la Ligue 2 ?

Finalement, l'arrivée du FC Nantes ne constitue peut-être pas une mauvaise nouvelle pour l'ASSE.

La présence de plusieurs clubs historiques va renforcer l'attractivité du championnat et offrir davantage de grandes affiches tout au long de la saison. Pour beIN Sports, c'est l'assurance de proposer un produit plus séduisant. Pour les supporters stéphanois, cela signifie que les Verts devraient continuer d'occuper une place de choix dans la programmation, même si le monopole du samedi soir appartient probablement au passé.

Source : Onze-mondial ; Peuple-Vert ; Odoxa