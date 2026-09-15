FC Metz : « En perdant seulement 1-0, nous sommes bien payés. » L'aveu de Luc Holtz en dit long sur l'état d'esprit messin avant de recevoir les Verts samedi. De quoi piquer les siens avant de recevoir l'ASSE ?

Battu 1-0 par le Red Star ce week-end, le FC Metz a connu sa première défaite de la saison. Une soirée manquée que Luc Holtz n'a pas cherché à maquiller, livrant une analyse sans langue de bois à quelques jours de la réception de l'ASSE.

Ligue 2 : Metz chute avant la réception de l'ASSE

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Un contenu jugé très insuffisant par Holtz lui-même

L'entraîneur messin n'a pas mâché ses mots sur la prestation de son équipe à Saint-Ouen. « Aujourd'hui au niveau du contenu ce n'est pas suffisant. On a mal débuté le match. On a laissé les adversaires imposer leur jeu sur les 20 premières minutes », a-t-il reconnu, avant d'admettre que le second acte avait encore été plus décevant : « On a eu quelques situations mais en seconde période ce n'a pas été du tout suffisant. En perdant seulement 1-0, nous sommes bien payés. On a laissé beaucoup trop d'occasions à nos adversaires. »

Un constat qui ressemble presque à une bonne nouvelle avant le déplacement en Moselle : le prochain adversaire des Verts arrive visiblement sur la tête dans le sac après une prestation que son propre coach juge indigne de ses ambitions.

Le syndrome messin

Plus intéressant encore pour l'ASSE, Holtz a mis le doigt sur une fragilité structurelle de son équipe à l'extérieur. « Je regrette le manque d'agressivité qu'on retrouve lorsqu'on joue à l'extérieur. J'ai l'impression que nous avons deux équipes. Une à domicile. Une à l'extérieur », a-t-il confié. Une déclaration qui ne concerne évidemment pas directement le match de samedi, disputé à Saint-Symphorien, mais qui révèle tout de même une équipe qui ne devrait pas afficher le même visage face à l'ASSE à domicile.

Holtz a également pointé un déficit d'intensité générale, un domaine où les Verts n'ont pourtant pas à rougir cette saison : « La Ligue 2 c'est beaucoup d'intensité. Aujourd'hui, nous n'avons pas rivalisé à ce niveau : dans les courses, et les duels. »

Metz sait déjà ce qui l'attend face aux Verts

Loin de sous-estimer l'échéance, l'entraîneur luxembourgeois a d'ores et déjà prévenu son vestiaire du niveau d'exigence requis pour espérer accrocher les Stéphanois. « Oui c'est un choc du championnat. On va surtout devoir augmenter notre degré d'intensité et d'agressivité face aux Verts. Que ce soit dans les duels et dans les courses, il va falloir monter le curseur », a-t-il prévenu, avant de livrer une analyse assez flatteuse du visage affiché par l'ASSE depuis le début de saison : « On a vu sur les matchs de l'ASSE, qu'ils mettent beaucoup de rigueur et d'intensité. Il faut surtout accepter ce combat et être beaucoup plus précis avec le ballon. »

De quoi confirmer que Metz aborde ce rendez-vous avec un respect certain pour le collectif stéphanois. Le FC metz souhaitera impérativement réagir devant ses supporters face à l'ASSE, leader de Ligue 2.