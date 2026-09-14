Le FC Metz se déplaçait ce lundi soir à Bauer pour affronter le Red Star, en clôture de la 6e journée de Ligue 2. Encore invaincus depuis le début de la saison, les Grenats avaient l’occasion de poursuivre leur excellent début de championnat et de mettre la pression sur l’ASSE. Retour sur la rencontre.

Encore invaincus, les Messins signent un retour soigné dans l’antichambre de la Ligue 1. Habitué à faire l’ascenseur entre l’élite et la Ligue 2, le club lorrain a rapidement pris la mesure de son championnat pour se positionner dans le wagon de tête. Celui-ci est pour le moment tiré par l’ASSE, mais la défaite des Verts à Dunkerque samedi permet à Metz de recoller à la première place. Samedi, les Verts se déplaceront à Saint-Symphorien pour le compte de la 7e journée de Ligue 2.

Metz en chasseur

Vainqueurs le week-end précédent (4-1) contre Rodez, les Grenats peuvent compter sur un effectif de qualité. Abuashvili et Fall impressionnent, tandis que les cadres comme Savanier et Dominguet montrent la voie.

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Pour le Red Star, en embuscade du top 5, cette réception du FC Metz est l’opportunité de repasser devant. Ainsi que de mettre la pression sur les concurrents à la montée. Malgré de grands chamboulements, avec notamment le départ de Grégory Poirier à Nantes, accompagné d’Hachem dans ses valises. Le Red Star reste une équipe calibrée pour jouer les premiers rôles dans ce championnat.

Le Red Star gagne enfin à Bauer

La rencontre commençait par une première période assez hachée. Les deux équipes évoluaient avec l'envie de prendre le dessus sur l'adversaire physiquement et maîtrisaient le rythme de la rencontre. Techniquement porté par un Ikanga remuant, le Red Star ne parvenait pas à faire la différence. Côté messin, Deminguet à la baguette tentait de faire la décision par le jeu placé et de trouver Fall devant. Les deux équipes rentraient finalement aux vestiaires sur le score de 0-0.

En deuxième période, les Audoniens étaient beaucoup plus entreprenants. Un pressing haut, parfaitement orchestré par Durivaux entre autres. À la 56e minute de jeu, le Red Star obtenait logiquement un penalty, parfaitement tiré par Ikanga (1-0). Dans la foulée de cette ouverture du score, les Messins perdaient le fil et Fischer empêchait par deux fois Cabral de doubler la mise, laissant ainsi les Mosellans dans la partie. Amorphes, les Messins ne trouvaient pas la solution et repartaient finalement de Bauer avec une défaite 1-0 presque chanceuse tant les locaux méritaient beaucoup mieux.

Classement de la Ligue 2 - J6