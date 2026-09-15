Nouvelle convocation en Bleu pour un jeune Vert. Fousseny Sidibé Kaloga, attaquant du centre de formation de l'ASSE, figure sur la liste officielle de l'Équipe de France U17 dévoilée par la FFF.

Le rassemblement se déroulera en Finlande, du 20 au 25 septembre 2026. Les jeunes Tricolores y disputeront deux rencontres amicales face à la Finlande U17, à Erikkilä.

Le programme est calé. L'Équipe de France U17 affrontera la Finlande U17 le 23 septembre, puis à nouveau le 25 septembre, toujours à Erikkilä. Sidibé Kaloga rejoint un groupe d'une vingtaine de joueurs, où figurent notamment Elyes Diallo (Olympique de Marseille) ou Noa Fequet (RC Lens) en attaque.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Né le 25 août 2010, l'ailier stéphanois est le seul représentant de l'ASSE sur cette liste.

Une progression confirmée depuis son arrivée à l'ASSE

Sidibé Kaloga a rejoint le centre de formation stéphanois à l'été 2025, en provenance de Torcy. Sa progression a été rapide. Dès janvier 2026, il avait déjà connu sa première sélection, en Équipe de France U16, pour un rassemblement face au Luxembourg.

Cette fois, il change de catégorie. La convocation en U17 confirme que son évolution continue d'être suivie de près par les instances fédérales. Son début de saison n'y est pas étranger. Buteur contre Istres et Villefranche, il se montre décisif et comme un élément incontournable de l'attaque de l'équipe de David Le Moal. Aussi, il a joué un match avec les 19 en étant surclassé contre l'Olympique de Rovenain.

Un rôle déjà établi avec les U17 de l'ASSE

En club, l'ailier est un titulaire régulier du groupe U17 National de David Le Moal. Il s'est notamment illustré début septembre face à Valence, où sa passe décisive avait permis à Ben-Adam Kissoum de doubler la mise pour les Verts.

Cette nouvelle sélection récompense donc un début de saison solide. Pour l'ASSE, voir un joueur du centre de formation retenu chez les Bleuets reste une bonne nouvelle, signe de la qualité du travail mené à L'Étrat.