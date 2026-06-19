Élu maire de Saint-Étienne depuis quelques semaines, Régis Juanico a accordé un entretien à Tribune Verte dans lequel il revient longuement sur son lien avec l’ASSE. Un attachement forgé dès l’enfance, qui continue aujourd’hui d’alimenter sa volonté de voir le club et la ville avancer ensemble.

Dans cet entretien, Régis Juanico raconte avoir découvert l’ASSE au début des années 1980 lors d’un déplacement à Geoffroy-Guichard pour assister à une rencontre face à Monaco. Une première expérience qui l’a marqué durablement, au point de conserver encore aujourd’hui le souvenir de l’ambiance du Chaudron et de plusieurs figures emblématiques de l’époque.

Le nouvel édile stéphanois rappelle que, malgré les changements de générations et les périodes plus difficiles traversées par le club, l’ASSE demeure un élément central de l’identité locale. Pour lui, l’influence des Verts dépasse largement le cadre sportif et continue de jouer un rôle majeur dans le rayonnement de Saint-Étienne.

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Cette proximité avec le club explique également son ambition de travailler sur plusieurs dossiers liés à l’ASSE. Régis Juanico estime que de nombreux projets restent à construire entre la ville et son club emblématique afin de renforcer encore ce lien historique.

Son entourage marqué par les légendes des Verts

Au fil de l’entretien, Régis Juanico évoque également les nombreuses relations qu’il entretient avec d’anciens grands noms de l’ASSE. Il cite notamment Patrick Revelli, qu’il connaît depuis plusieurs années et qui a participé à sa campagne municipale.

Le maire stéphanois explique également côtoyer régulièrement plusieurs membres de la génération finaliste de Glasgow, parmi lesquels Pierre Repellini, Christian Lopez, Christian Sarramagna, Christian Synaeghel, Osvaldo Piazza ou encore Gérard Janvion.

Au-delà de l’admiration sportive, Régis Juanico décrit surtout des relations d’amitié nouées au fil du temps. Des liens qui témoignent de l’attachement réciproque entre ces anciennes gloires du club et celui qui dirige désormais la ville de Saint-Étienne.

Source : entretien de Régis Juanico accordé à Tribune Verte.