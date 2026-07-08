Il a porté le maillot Vert 87 fois. Il a connu la montée avec l'ASSE en 2024. Et selon les informations de Morning Foot, Mathieu Cafaro pourrait bien retrouver Saint-Étienne la saison prochaine, cette fois sous les couleurs du FC Nantes, en Ligue 2.

L'ancien ailier stéphanois, aujourd'hui au Paris FC, figure dans le viseur des Canaris pour renforcer leur secteur offensif après la relégation. Une piste logique pour un joueur qui connaît la Ligue 2 mieux que quiconque, et qui a manqué de temps de jeu à Paris cette saison avec seulement 54 minutes en moyenne par match.

Cafaro à l'ASSE : un bilan qu'on ne résume pas à des chiffres

87 matchs, 68 titularisations, 5 673 minutes sous le maillot Vert. 10 buts, dont un penalty, 2 passes décisives. Les chiffres bruts de Mathieu Cafaro à l'ASSE racontent une histoire partielle. Ce que les stats ne disent pas, c'est le couloir droit avalé à toute vitesse sur une fin de match tendue, la faute provoquée au bon moment, le pressing qui étrangle un adversaire en Ligue 2.

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Cafaro, c'était aussi 16 cartons jaunes et 2 rouges. Un tempérament. Un joueur qui ne lâche rien, qui se bat pour chaque ballon, et qui a été un rouage essentiel de la machine verte lors de la saison de montée 2023-2024. Il était là quand ça comptait.

La piste Nantes : une logique de recrutement assumée

Le FC Nantes reconstruit son attaque pour la Ligue 2 avec une philosophie claire : de l'expérience, des joueurs qui ont déjà performé dans ce championnat, sans exploser la masse salariale. Cafaro, sous contrat avec le Paris FC jusqu'en juin 2027 et valorisé à 1,5 million d'euros selon Transfermarkt, coche ces cases.

Il peut jouer à droite comme à gauche, presser haut, abattre un volume de travail défensif que peu d'ailiers offensifs acceptent d'assumer. À Nantes, dans un projet qui vise le retour immédiat en Ligue 1, ce profil a de la valeur.

Pour les supporters stéphanois, l'image sera bizarre. Cafaro en jaune canari dans les tribunes de Geoffroy-Guichard ou à L'Étrat pour un déplacement. Difficile à visualiser. Mais le foot est ainsi fait.

Le retrouver en adversaire, deux saisons après la montée

La saison 2023-2024, Cafaro était l'un des cadres de la montée stéphanoise. Il avait d'ailleurs croisé le fer avec Killian Corredor, aujourd'hui lui aussi dans le viseur de Nantes et de l'ASSE, lors des playoffs de Ligue 2. L'ASSE avait passé Rodez. Cafaro était là.

Deux saisons plus tard, si le dossier aboutit, les Verts le retrouveront en face. Un duel Ligue 2 de plus dans une saison qui s'annonce longue et disputée pour Saint-Étienne sous Ian Cathro.

Rien n'est signé. Mais la piste est sérieuse.

Source : Morning Foot / ASSE Stats